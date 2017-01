Vermischtes Plößberg

29.01.2017

Gemeinsam stark: Das Motto des Frauenbundes ist in der Vereinsarbeit immer gegenwärtig. So auch in der Jahresversammlung.

Wildenau. Neuwahlen standen beim Zweigverein Wildenau auf der Tagesordnung. Im Pfarrheim St. Odilia dankte Vorsitzende Brigitte Rosenberger den Mitgliedern für ihre aktive Mitarbeit. "Gemeinsam schöpfen wir Hoffnung aus dem Glauben." Pfarrer Manfred Wundlechner sagte n ein "Vergelt's Gott" für das Engagement zum Wohle des Ortes und der Kirche. Der Geistliche betonte die Verbundenheit im Glauben und verwies darauf, dass die Menschen mit Jesus Gott erfahren.Schriftführerin Maria Haubner ließ in ihrem Jahresrückblick eine Vielzahl von Aktivitäten Revue passieren. Sie erinnerte an die Unterstützung der Aktion Misereor, einen bunten Faschingsnachmittag, die Aktion Solibrot, den Weltgebetstag der Frauen, das Binden der Palmbuschen, die Fußwallfahrt zum Fahrenberg und das Kirchweihmontags-Frühstück.Muttertagsfahrt nach St. Ötzen, Maiandacht gestaltet sowie die Frauenbund-Wallfahrt nach St. Quirin waren weitere Termine. Besonders hervorgehoben wurden der Infoabend "Selbstsichere Frauen" und der Vortrag von Annette Erös über die Rolle der Frau im Islam und das Leben in Afghanistan. Im November fanden im Pfarrheim Bibelgespräche mit Pfarrer Manfred Wundlechner statt. Zum Frauenbund-Rosenkranz traf man sich jeden dritten Mittwoch im Monat. Auch Hutza-Nachmittage standen auf der Agenda. Die anschließenden Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: Vorsitzende Brigitte Rosenberger, Stellvertreterin Waltraud Walter, Schriftführerin Maria Haubner, Kassier Ina Haubner sowie Beisitzer Rosa Albrecht, Steffi Förster, Hedwig Kiesl, Stephanie Kink, Birgit Trisl und Lisa Mark. Landfrauenbeauftragte ist Gabi Zeitler und Beauftragte für Vorberatungen und Veranstaltungen für Senioren Marga Spickenreuther.