Prunksitzung in Plößberg

Vermischtes Plößberg

12.02.2017

2

0 12.02.2017

Die 16. Plößberger Prunksitzung war das versprochene Faschingsspektakel: Bei einem rund sechsstündigen Non-Stop-Programm gab es am Samstagabend im Kultursaal alles, was das Herz eines Karnevalsbegeisterten begehrt - Tänze, Akrobatik, musikalische Einlagen und super Stimmung. Beim Höhepunkt des närrischen Treibens in der Marktgemeinde zeigten wie gewohnt die drei Garden, der Hofstaat, die Showtanzgruppe und das Funkenmariechen der gastgebenden Faschingsgesellschaft ihr Können.

Zudem sorgte erstmals in dieser Session die vereinseigene "Fosnat-Kapöln" für Stimmung. Nicht zu vergessen die Darbietungen des Plößberger Dreigestirns und des Tanzpaars Alisha und Martin. Riesenapplaus gab es auch für die Auftritte der auswärtigen Gruppen ( Bericht folgt).