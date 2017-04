Vermischtes Plößberg

26.04.2017

Eine lange Geschichte kann der Gerstensaft vorweisen. Dabei hat die Bier-Historie wohl bei den alten Sumerern begonnen.

Brauschendes Getränk

Viele Geschmacksnoten

Alle Jahre wird bei der Brauerei Riedl in Plößberg der Tag des Bieres gefeiert. Dieses Jahr konnte die Braumeisterin Angela Riedl Biersommeliere Johanna Lankes aus München begrüßen. Die Bierliebhaberin ließ sich 2008 zum Biersommelier ausbilden und hält seitdem Vorträge und Bierseminare.In Ihrem kurzweiligen Vortrag ging Johanna Lankes auf die Entstehung des Bieres ein, die bis über 5000 Jahre v. Chr. zurückreicht. So hätten die Sumerer entdeckten, dass durch liegengebliebenen Brotteig, der in der Wärme zu gären anfing, ein berauschendes Getränk entstand. Daraufhin ließen sie beim Brotbacken immer etwas Brotteig übrig, um wieder solch ein Getränk zu erhalten. So war das "Bierbrauen" wie das Brotbacken anfangs und bis weit ins Mittelalter hinein Frauensache. Es wurde mit allerlei verschiedenen Kräutern experimentiert, um dem Bier einen angenehmen Geschmack zu geben.Hildegard von Bingen entdeckte schließlich den Hopfen, der eine stabilisierende Wirkung auf das Bier hatte und ihm einen würzigen Geschmack verlieh. 1516 schließlich erließ Herzog Wilhelm IV. die Vorschrift, dass Bier nur aus Wasser, Hopfen und Malz gebraut werden darf. Diese Vorschrift ist uns bis heute als das Reinheitsgebot bekannt. Diese Maßnahme kam nicht von ungefähr, da es durch die abenteuerlichen Mischungen sogar Todesfälle gab. Kurioserweise wurde ein Brauer, der gutes Bier herstellte als Hexer verurteilt, da dies ja nicht mit rechten Dingen zugehen konnte. Als man dann die Hefe kultivieren und damit die Gärung kontrollieren konnte war die Bierherstellung in größerem Umfang möglich. Den endgültigen Durchbruch brachte die Erfindung der künstlichen Kältemaschine im Jahr 1851. Ab da war das Bierbrauen ganzjährig möglich.Anschließend erklärte Johanna Lankes anhand des Plößberger Zoigls wie ein Bier verkostet wird. Je nach Bierart ergeben sich verschiedene Geschmacksnoten, die bei dunklen Bieren etwa kaffeeartig oder schokoladig sein können. Die beste Zeit zum Verkosten liegt übrigens von 9 bis 11 Uhr. Also auf zum Frühschoppen!