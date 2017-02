Tolle Stimmung bei Gaudi-Party in Plößberg

01.02.2017

Die Resonanz war zwar heuer nicht ganz so groß, der Stimmung tat dies allerdings keinen Abbruch: Knapp 300 junge Leute feierten und tanzten am Samstagabend bei der Faschings-Gaudi-Party ausgelassen im Kultursaal. Für die prächtige Stimmung sorgte die Partyband "Highline".

Gastgeber war die Faschingsgesellschaft, deren Aktive diesmal nicht auf dem Parkett auftraten, sondern für die Bewirtung der Gäste sorgten. Alle maskierten Besucher durften sich über ein Freigetränk freuen. Die nächsten großen Karnevals-Veranstaltungen im Kultursaal sind am Wochenende 11./12. Februar die 16. Plößberger Prunksitzung (am Samstag ab 19 Uhr) und der bei Jung und Alt beliebte Bunte Nachmittag (am Sonntag ab 14 Uhr).