Vermischtes Plößberg

25.04.2017

Beidl. Bereits vergangenen Donnerstag konnte Anna Kost ihren 80. Geburtstag feiern. Die Feier folgte dann am Sonntag im Gasthof Miedl in Ilsenbach. Die Jubilarin wurde in Boden (im heutigen Tschechien) geboren. Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Dorf dem Erdboden gleich gemacht und Anna Kost zog nach Neualbenreuth. Die Jubilarin arbeitete bei der Firma Bergauer.

Im Jahr 1966 baute sie mit ihrem vor fünf Jahren verstorbenen Ehemann Franz ein Haus in Beidl, in dem sie noch immer wohnt. Ihr größtes Hobby ist die Pflege des großen Gartens. Außerdem hält sie sich mit ausgiebigen Spaziergängen fit. Zu den ersten Gratulanten gehörten ihre Töchter Claudia Kost und Christine Gerber, sowie Enkelsohn Alexander und Schwiegersohn Ludwig. Für den OWV Beidl gratulierte Martin König und die Wünsche der Reservisten- und Soldatenkameradschaft Neualbenreuth, dessen Fahnenpatin Anna Kost ist, überbrachten Meinhard Köstler und Josef Ernstberger. Mit den Glückwünsche der Pfarreiengemeinschaft schlossen sich Pfarrer Thomas Thiermann und Alexandra König für den Pfarrgemeinderat an. Für die Gemeinde reihte sich 2. Bürgermeister Markus Preisinger in die Schar der Gratulanten ein.