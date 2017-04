Freizeit Pommelsbrunn

24.04.2017

Mit nunmehr 307 Mitgliedern zählt der VdK-Ortsverband Pommelsbrunn-Hartmannshof zu den lebendigsten und nachgefragtesten Vereinigungen der Region. Nun trafen sich die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung im Gasthaus Zur Linde in Mittelburg.

Erfolge verbucht

Mehr denn je

Mit einem Wurstkorb

Mittelburg. Komplett besetzt war das Gastzimmer, als Vorsitzende Gabi Bleisteiner einen besonderen Gruß an Kreisfrau Anni Lederer sandte. Auf den Sozialverband VdK näher eingehend, betonte sie dessen ungebrochenen Erfolgskurs. Über 1,8 Millionen Menschen schenkten diesem deutschlandweit ihr Vertrauen - ein absoluter Höchststand.Die Kampagne "Weg mit den Barrieren" sei von vielen politischen Diskussionen, auch um das neue Behindertengleichstellungsgesetz, geprägt gewesen. Im Einsatz für soziale Gerechtigkeit seien auf verschiedenen Feldern Erfolge verbucht worden. Bleisteiner dankte allen Mitarbeitern im Ehrenamt und Unterstützern.Im Ortsverband befinde sie sich mit ihrem Vorstand im zehnten Jahr ihrer Amtszeit, und es mache immer noch Freude. Sie dankte den Mitgliedern des Gremiums und Fotograf Günter Mederer für deren Engagement. Insgesamt habe man 55 Mitgliedern zu einem besonderen Geburtstag gratulieren können. Das jüngste Mitglied des Ortsverbands sei neun Jahre jung, das älteste nunmehr 95 Jahre alt.Schließlich trug die Vorsitzende die Namen der in 2016 für langjährige Verbandszugehörigkeit geehrten Mitglieder vor und ging auf die vielfältigen Veranstaltungen ein. Bleisteiner, die auch ehrenamtliche Richterin beim Sozialgericht Nürnberg ist, dankte insbesondere allen Helfern bei der Sammlung "Helft Wunden heilen". Im Schlusswort rückte sie das VdK-Motto "Zukunft braucht Menschlichkeit" in den Vordergrund. Gerade in Zeiten des Sozialabbaus gelte dies mehr denn je.Kassiererin Anni Maier legte einen mustergültigen Bericht vor, während Kreisfrau Anni Lederer Grußworte überbrachte. Bei der Vorschau auf 2017 ging es besonders um die Muttertagsfahrt zum Kloster Plankstetten mit anschließendem Treideln auf dem Ludwigskanal sowie eine Fahrt zur Luisenburg mit Aufführungsbesuch.Abschließend wurde mit Horst Meier das 300. Mitglied des Ortsverbands mit der Überreichung eines Wurstkorbs geehrt. Bei Kaffee, Kuchen und mit einem gemütlichen Beisammensein ging der restliche Nachmittag über die Bühne.