23.03.2017

Hartmannshof. Das Schützenhaus, angebunden an die MGV-Sängerhalle, beherbergt nicht nur die Schützen, sondern auch die Kegler. Dabei gehören zu den Sportlern mit der rollenden Kugel seit einiger Zeit auch die Hersbrucker. Zur Jahresversammlung der SG trafen sich Vorstand und Spartenleiter mit aktiven und passiven Mitgliedern.

Uwe Arnold, der Vorsitzende von 134 Mitgliedern, konnte auf ein durchaus bewegtes Jahr zurückblicken. Gesellschaftlich ist die SG mit dem Bockbierfest und bei der Mithilfe bei der Kirchweih aktiv. Zum Vereinsleben gehörten Forellenessen mit Kombipokal, Grillfest, Königsschießen, Motorradtour und Teilnahme an der Kreismeisterschaft. Zusammen mit dem MGV gab es einen Arbeitseinsatz bei der Erneuerung der Treppe und des Geländers beim offenen Verbindungsgang zwischen beiden Bauten.Beim Kassenbericht von Stephan Müller wurde eine gesunde Finanzlage zur Kenntnis genommen. Spartenleiter Jürgen Kölbl berichtete für seine 13 aktiven Kegler. Die erste Mannschaft tritt in der Kreisklasse A, die zweite in der Kreisklasse B an. Einige Spieler des aufgelösten SKC Hersbruck sind zur guten Verstärkung dabei. Neben dem Rundenbetrieb wurden verschiedene Pokalspiele und die Hersbrucker Stadtmeisterschaft ausgetragen.Sebastian Klecker betreut zwei Luftgewehr- und eine Sportpistolenmannschaft. Die erste Mannschaft nimmt derzeit den Spitzenplatz ein, Gaumeister wurde Oliver Binder. Einige Jugendliche gehören zum Unterbau der Schützenabteilung. Intern wurden Königs- und Pokalschießen ausgerichtet.Zum allgemeinen Betrieb teilte Uwe Arnold mit, dass die Lüftung im Gastronomiebereich wieder besser funktioniert. Bei Veranstaltungen will man neben dem Bockbierfest an eine Wanderung denken. Als Termin wird Sonntag, 7. Mai, angepeilt. Auch eine Weinfahrt am 30. September ist im Vorbereitung.