27.03.2017

Auf ein aktives und arbeitsreiches Vereinsjahr 2016 mit zahlreichen Aktionen, Fahrten und Veranstaltungen blickten die Traßlberger Siedler zurück. Bei der Neuwahl wurde der langjährige Vorsitzende Willi Kerstner in seinem Amt bestätigt.

Feier und Andacht

Vorsitzender: Willi Kerstner



Stellvertreter: Frank Zich und Christian Gottwald



Schatzmeisterin: Andrea Wolf



2. Schatzmeisterin: Hannelore Kopp



Schriftführer: Herbert Zwack 2. Schriftführerin: Gerda Haiker-Weiß



Frauenbeauftragte: Elfriede Stauber



Beisitzer: Kerstin Rösch , Klaus Baumer und Renate Schmidt



Revisoren: Jürgen Stauber und Heidrun Schütz



Zum Abschluss wurde noch Nicole Schlagenhaufer verabschiedet, die sich jahrelang als Beisitzerin im Vorstand mit eingebracht hatte. (ads)

Traßlberg. (ads) Kestner rief im Gasthaus Kopf in Altmannshof die Höhepunkte aus 2016 in Erinnerung: Beteiligung an der Aktion Rama dama der Gemeinde Poppenricht, zwei Heizölbestellungen, Besichtigung der Gärtnerei Nägele und der Firma Lüdecke mit der Frauengruppe, Mülltonnenaktion in Zusammenarbeit mit der Siedler- und Eigenheimergemeinschaft Poppenricht und das Weihnachtsbaumaufstellen auf der Maria-Theresien-Wiese. Beim traditionellen Weinfest bei Mitglied Manfred Schwab und dem Helferessen sei laut Kerstner die Geselligkeit gepflegt worden.Für 2017 werde es unter anderem eine Feuerlöscherüberprüfung am Samstag, 13. Mai, zusammen mit der Siedler- und Eigenheimergemeinschaft Poppenricht und das Sommerfest am Sonntag, 9. Juli, geben. Die Frauenbeauftragte Elfriede Stauber nannte als Höhepunkte die Besichtigung der Gärtnerei Nägele, Muttertagsfeier im Gasthof Kopf, Tagesfahrt nach Regensburg und Gut Löweneck, Betriebsbesichtigung bei der Firma Lüdecke und die Teilnahme an den Seniorenwochen der Gemeinde Poppenricht mit dem Thema "Tanzen im Alter und mehr".Für heuer stehe laut Stauber schon eine Orgelführung in der Basilika St. Martin in Amberg fest, die Muttertagsfeier im Gasthaus Kopf sowie eine Oktoberandacht in der Dorfkapelle in Traßlberg. Weiter sei eine Tagesfahrt in Planung ebenso wie ein Mädelsfrühstück. Gut zu tun hatte auch Gerätewart Albert Wanninger.2. Bürgermeister Hermann Böhm bedankte sich beim Vorstand für die vielen geleisteten ehrenamtlichen Stunden, vor allem beim Gerätewart Albert Wanninger. Er wünschte weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und auch mit der Siedler- und Eigenheimergemeinschaft Poppenricht, bei der er auch stellvertretender Vorsitzender ist. Kreisvorsitzender Rudolf Sitter lobte ebenfalls die Aktivitäten der Frauengruppe und auch die gute Zusammenarbeit mit den Poppenrichter Siedlern, obwohl jeweils ein anderer Dachverband zuständig sei.