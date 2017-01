Freizeit Poppenricht

20.01.2017

20.01.2017

Traßlberg. Trotz winterlicher Unbilden fanden Freunde des Kartenspielens den Weg ins Sportheim des SVL Traßlberg zum Preisschafkopf des Vereins. Organisator Dieter Zimmer begrüßte 76 Teilnehmer, die sich an 19 Tischen bereits warmgespielt hatten. Fortan ging es ans Eingemachte, in zwei Runden zu je 40 Spielen. Am Ende sorgte das Team um Dieter Zimmer und Erich Lobenhofer dafür, dass die Auswertung rasch über die Bühne ging.

Danach zahlte Zimmer den ersten Preis (100 Euro in bar) an Sieger Roman Bugera aus Amberg aus, der mit 204 Punkten eine bis dato beim SVL-Schafkopf noch nicht dagewesene Zahl erreicht hatte. Der zweite Rang ging mit 161 Punkten und 75 Euro an SVL-Ehrenmitglied Hans Ott, Rang drei sicherte sich Theo Welz aus Kümmersbruck, der für seine 156 Punkte 50 Euro bekam. Michael und Wolfgang Schwendner, Sohn und Vater aus Traßlberg, belegten gleichauf mit je 138 Zählern, die Plätze acht und neun. Davor lagen ab Rang vier Fridolin Bauer (152), Denis Kohl (151), Oliver Pütz (141) und Konrad Koch (139), dahinter als Zehnter Markus Kunze (136). Den Trostpreis, drei geräucherte Würste und ein Kartenset, bekam Sebastian Neiswirth.