23.01.2017

Traßlberg. Der Arbeitskreis Runder Tisch, an dem Siedler- und Sportverein, die KAB, VdK, AWO und Kirchen mitarbeiten, kümmert sich in der Gemeinde Poppenricht um die Senioren. Das Seniorenfrühstück nahm Gertraud Weigl, die Seniorenbeauftragte der Gemeinde Poppenricht, zum Anlass, den Senioren-Veranstaltungskalender für das erste Halbjahr 2017 vorzustellen.

Gut 80 Termine sind enthalten, darunter das monatliche Seniorenfrühstück, im Wechsel in den AWO-Räumen in Traßlberg und dem Mehrzweckraum im Rathaus, aber auch Gymnastik, Yoga oder Wanderungen und Tagesfahrten sowie Stammtische und Treffen in den Pfarrgemeinden. Gertraud Weigl meinte, das Frühstück und die Wanderungen zeigten, wie fit die Senioren in Poppenricht oder Traßlberg sind, denn 50 Anmeldungen seien keine Seltenheit.Ein Beitrag von 3,50 Euro beim Frühstück sei angemessen, denn da werde mit einem reichhaltigen Angebot auch nicht gespart. Bürgermeister Franz Birkl zeigte sich erfreut, dass das Seniorenfrühstück in seiner Kommune derart "eingeschlagen" habe und dass die älteren Mitbürger diese Gelegenheit nutzen, um einige Stunden ungezwungen mit Gleichaltrigen zu plaudern. Der Veranstaltungskalender liegt als Faltblatt in den meisten Geschäften im Gemeindebereich, im Rathaus und bei den am Runden Tisch beteiligten Vereinen und Verbänden aus.