05.02.2017

Altmannshof. (brü) Reinhold Balk hat als Beamter des Bundesgrenzschutzes (BGS) viele Vorfälle an der bayerisch-böhmischen Grenze selbst miterlebt: So konnte er bei seinem Vortrag im Gasthof Kopf in Altmannshof von teils kuriosen Fluchtversuchen berichten. Er ging aber auch auf die Schicksale ein, die hinter den Versuchen steckten, in den Westen zu gelangen. Manch einer bezahlte diese mit seinem Leben.

Die Goldene Straße

Natur kehrt zurück

Ein Eiserner Vorhang, egal wie hoch er ist, wird niemals Leute, die eh nichts mehr zu verlieren haben, davon abhalten, diesen überwinden zu wollen. Reinhold Balk

Zu Balks Vortrag über "Grenz-Geschichte(n)" hatte die Arbeitsgemeinschaft Obere Vils/Ehenbach (AOVE) eingeladen. Den 26 Zuhörern bot der Referent einen umfassenden Einblick in die Geschichte der Grenze zwischen Bayern und Böhmen. Seine Anmerkungen begannen mit der Zeit, als die Goldene Straße die Handelsstädte Nürnberg und Prag verband. Entlang der heutigen Bundesstraße 14 gab es einen regen Handelsverkehr im 14. Jahrhundert, zur Zeit Karl IV. Zwar existierten bereits 1764 und 1863 Verträge: Die Grenzen wurden damals mit 1,75 Meter hohen, steinernen Marken versehen, die bis heute erhalten sind. Es herrschte aber dennoch ein offener Grenzverkehr. Dieser mündete erst im 19. Jahrhundert in eine Überwachung, die bis 1951 bestand.Damit war die Zeit des Eisernen Vorhangs gekommen. Bis 1989 trennte dieser Westeuropa vom sogenannten Ostblock. Diese von 1951 bis 1965 ausgewiesene verbotene Zone war mit einem Starkstrom-Zaun gesichert. Nach Balks Worten machte dieser ein Drittel des gesamten Jahres-Stromverbrauchs in der Tschechoslowakei aus.Ab 1965 wurden die Grenzanlagen erweitert. Der Starkstrom- wich einem Signalzaun, das Trenngebiet wurde weitläufiger und entlang der Grenze mit 6000 Soldaten gesichert. Balk selbst erlebte hier in seinen letzten Jahren beim BGS viele Schicksale hautnah mit. Beim Versuch, in den Westen zu gelangen, verloren 350 Menschen ihr Leben. 250 gefasste Flüchtende wurden zum Tod verurteilt. Balk verwies dabei aber auch auf die 645 ums Leben gekommenen tschechoslowakischen Soldaten, von denen sich alleine 236 selbst umgebracht hätten. Welch hoher Belastung die Soldaten ausgesetzt waren, könne man sich heute nur noch schwer vorstellen.Umso erfreulicher war laut Balk die Öffnung der Grenzen 1989. Anhand vergleichender Aufnahmen von damals und heute zeigte er, wie sich die Natur die ehemalige Schreckenszone in den vergangenen Jahrzehnten zurückgeholt hat. Nur einzelne Relikte erinnerten noch an die Trennung Europas - ein im Wald umwucherter Wachturm, verrostete Schlagbäume oder in Bäume eingewachsene Schilder. Für Balk ist es schwer vorstellbar, dass Zäune Menschen von ihrem Drang nach Freiheit abhalten. Damit richtete er den Blick auch auf die sogenannte Balkanroute: "Ein Eiserner Vorhang, egal wie hoch er ist, wird niemals Leute, die eh nichts mehr zu verlieren haben, davon abhalten, diesen überwinden zu wollen."