Kultur Poppenricht

13.04.2017

13.04.2017

Seit mittlerweile über zehn Jahren sind die beiden Aufführungen der Haagerthaler Bauernbühne aus dem Poppenrichter Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. Auch heuer treten die Schauspieler um Regisseur Hubert Schuster wieder in der Schulturnhalle auf - zum inzwischen elften Mal und diesmal mit dem lustigen Stück "Kaviar und Hasenbraten" von Autorin Regina Rösch.

Landjugend bewirtet

Ein Brief mit Inhalt

Organisator ist erneut die Landjugend Poppenricht, sie bewirtet auch die Gäste. Die beiden Aufführungen, am Freitag und Samstag, 21. und 22. April, beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Karten zum Preis von acht Euro gibt es in der Haargalerie (Lohstraße 28) in Poppenricht.Zum Stück: Es ist der 20. des Monats und bei der Familie von Max Steiner herrscht mal wieder Ebbe in der Kasse. Max hat einen Luxus-Hasenbraten "organisiert" und Ehefrau Elvira ist bereits im Dorf unterwegs, um Kartoffeln, Kartoffelmehl und Salat für das abendliche Essen "auszuleihen".Zum "Dinner" gesellt sich spontan auch Nachbar Manfred Hasenberger dazu und erzählt, dass der langjährige Kumpel Klunker-Ede, der für einen Überfall auf ein Juweliergeschäft im Knast sitzen muss, plötzlich verstorben ist. Nach einer stillen Gedenkminute mit Bier und Schnaps erinnert sich Max, dass Klunker-Ede ihm kurz vor seiner Verhaftung ein Kuvert zur Aufbewahrung anvertraut hat, mit der Auflage, es nur zu öffnen, falls ihm etwas zustößt.Dieses Kuvert wird hervorgeholt und die beiden finden zu ihrer Überraschung einen Brief in dem steht, sich mit dem Inhalt ein schönes Leben zu machen, dazu einige wertvolle Diamanten. Doch gestohlene Juwelen sind kein Bargeld und garantieren noch lange kein sorgenfreies Luxusleben, vor allem nicht, wenn die Ehefrauen nichts davon wissen sollen. Auch die Polizei sucht schon lange nach diesen Diamanten. Auf Max und Manfred kommen mehr Probleme zu, als sie je geahnt hätten.Nur ausgefallene Ideen helfen hier weiter, aber die bringen auch zusätzliche Verwicklungen und neue Schwierigkeiten. Ob es ihnen gelingt, von nun an Champagner und Kaviar statt Hasenbraten und Bier zu genießen, muss sich erst herausstellen.