Kultur Poppenricht

30.05.2017

30.05.2017

Ihr 50-jähriges Bestehen feiert die Reservistenkameradschaft Poppenricht am Pfingstsonntag, 4. Juni. Dazu gibt es einen Gottesdienst und einen Festakt.

Patenschaft aus Zugpferd

Leichtere Militärkost

(bö) Gegründet wurde die Kameradschaft am 1. Juli 1967 im Gasthaus Zu den drei Mohren als Ergebnis zahlreicher Treffen der Poppenrichter Kameraden in der ersten Hälfte des Jahres 1967. Die Aufrechterhaltung der Kontakte der Reservisten untereinander, meist waren es damals Wehrpflichtige und Zeitsoldaten, machten sie sich ebenso zum Leitbild wie die Pflege der Kameradschaft und die militärische Weiterbildung. Die Initiatoren waren damals Rudolf Kerndl als Vorsitzender zusammen mit den Brüdern Hermann und Werner Kohler, Michael und Siegfried Hofstetter, Herbert Pleyer, Richard Rost, Hans Schlenk, Michael Schwab, Hans Weiß aus Altmannshof und Hans Weiß aus Poppenricht.Nach der Reservistenkameradschaft in Amberg ist die Poppenrichter die zweitälteste in der Kreisgruppe Oberpfalz Mitte. Sie übernahm stets richtungsweisend Verantwortung sowohl in der Kreisgruppe Oberpfalz Mitte als auch auf Bezirks- und Landesebene, voran die Mitglieder Werner Gebhard und Bertram Gebhard.In den vergangenen 50 Jahren führten lediglich sechs Vorsitzende den Verein. Rudolf Kerndl war vom 1. Juli 1967 bis 1969 Vorsitzender; von 1969 bis 1971 Hermann Kohler, von Dezember 1971 bis Dezember 1977 Hans Prem. Als sein Nachfolger leitete Christian Prem die Geschicke bis zum Dezember 1980. Von Dezember 1980 bis Januar 1984 war dies Peter Sperlich, ehe Hans Prem erneut die Führung bis März 2011 übernahm. Seit 2011 leitet Bertram Gebhard die Reservistenkameradschaft.1975 wurde eine Patenschaft mit der 3. Kompanie des Panzerbataillons 123 aus der Schweppermannkaserne begründet, die aber mit der Auflösung des Bataillons weggefallen ist.Immer wieder Gesprächsstoff bieten in Reservistenkreisen auch heute noch legendäre Vergleichsschießen und Mannschaftsleistungen bei militärischen Vielseitigkeitswettkämpfen auf Kreis-, Bezirks-, und Landesebene. Heute erinnert eine gut gefüllte Vitrine mit Pokalen, Ehrengaben und Urkunden an Erfolge aus den "Jugendjahren" der Kameradschaft.Die Mitgliederzahl hat sich trotz der ausgesetzten Wehrpflicht kontinuierlich bei gut 70 Mitgliedern gehalten. In ihrer Heimatgemeinde sind die Reservisten eine anerkannte Größe in einer vielfältigen Vereinslandschaft geworden. Ihr Engagement um die Erhaltung der Tradition und Heimatgeschichte ist beispielhaft. So zeichneten die Reservisten im Jahr 2000 für die Errichtung eines Gedenksteins zur Erinnerung an die Schlacht bei Amberg auf dem Sünderbühl im Jahr 1796 veranwortlich.Es sind heute nicht mehr die militärisch geprägten Veranstaltungen, die den Verein ausmachen. Denn schon seit knapp zwei Jahrzehnten haben sich die Tätigkeitbereiche zu "leichterer militärischer Kost" verlagert. Dazu zählen besonders die organisierten Informationsfahrten zu Bundeswehreinrichtungen und gesellschaftspolitische Weiterbildungen. Fest im Jahresprogramm sind heute noch Schlauchbootfahrten, Vergleichsschießen und Infofahrten.Gefeiert wird das Jubiläum am Pfingstsonntag wie folgt: Die Reservisten aus der Kreisgruppe Oberpfalz Mitte treffen sich mit den Poppenrichter Reservisten um 8.15 Uhr am Parkplatz des ehemaligen Gasthauses Drei Mohren. Um 8.30 Uhr startet der Festzug über die St.-Michael- Straße zur katholischen Pfarrkirche. Dort ist um 9 Uhr Festgottesdienst, um 10 Uhr Festzug von der Kirche über die St.-Michael- und Schulstraße zur Aula. Ab 10.30 Uhr gibt es dort Ansprachen und Grußworte, Ehrungen und Danksagung und ab 11.45 Uhr gemeinsames Mittagessen.