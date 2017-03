Politik Poppenricht

01.03.2017

01.03.2017

Angenehm war der Auftakt der Gemeinderatsitzung in Poppenricht: Bürgermeister Franz Birkl gratulierte Plenumsmitglied Rudolf Kordein offiziell zum 60. Geburtstag. Dieser nahm die Glückwünsche erfreut an.

Künftig sechs Räte

Broschüre überarbeiten

Ins eigene Grundstück

Im weiteren Verlauf konnte er seine Bestellung zum Gemeindevertreter im Zweckverband zur Wasserversorgung der Illschwang-Gruppe (Illschwang, Poppenricht, Sulzbach) entgegennehmen. Stellvertreter ist Johann Bauer, womit Poppenricht mit einem weiteren Verbandsrat ständig vertreten ist. Der Zweckverband habe, so Birkl, in seiner Versammlung am 8. November die Neufassung der Satzung beschlossen. Darunter auch Änderungen zur Zusammensetzung der Verbandsversammlung, zu der kraft Amtes die Bürgermeister gehören.Bisher gab es drei Verbandsräte, künftig sollen es sechs sein. Die Gesamtzahl der Vertreter eines Mitgliedes richte sich nach der im jeweiligen Gebiet abgenommenen jährlichen Wassermenge, wobei je angefangene 50 000 Kubikmeter ein Verbandsrat zu entsenden ist.Der Bürgermeister berichtete über ein Gespräch zur energetischen Sanierung des Kindergartens St. Anna Traßlberg. Grob gesagt hat sich bei der Diskussion im Gremium nun herausgeschält, dass es grünes Licht geben soll für die Umsetzung dieses Sanierungskonzeptes für die mittlerweile seit 1992 betriebene Einrichtung. Nun, da alle planerischen Hürden genommen sind, könnte es heuer im Frühjahr mit den Arbeiten losgehen. Einige Diskussionen gab es um die Wärmedämmung: Wärmedämmungsverbundsystem (Styropor) oder Mineralwolldämmung?, war die Kardinalsfrage. Favorisiert wurde Mineralwolldämmung. Die kostet zwar rund 3700 Euro mehr, ist aber besser in Sachen Brandschutz und wird kein Sondermüll. Deshalb gut angelegtes Geld, so die vorherrschende Haltung.Birkl informierte über die Schlussbesprechung im Feuerwehrhaus Traßlberg zur dortigen Dorferneuerung mit Schlussabrechnung sowie über den Abschluss des Verfahrens und Erlöschens der Teilnehmergemeinschaft Traßlberg II. Dabei anwesend gewesen sei vom Amt für Ländliche Entwicklung Manfred Mikuta. Damit sei die Angelegenheit erledigt.Bei einer Begegnung mit dem Verband Ländliche Entwicklung sei festgelegt worden, beidseitig der Sieben-eichener Straße eventuell Entwässerungsanlagen zu schaffen. Das soll nun "zügig weitergehen", hieß es. Mit Anliegern soll gesprochen werden. Auch beim Baugebiet "Auf der Höh" in Witzlhof könne in die Planungen eingestiegen werden, bekundete Birkl. Es habe dazu ein Vorgespräch mit der Firma KFB Baumanagement GmbH aus Reuth gegeben.Zum 22. Mal habe der sogenannte Runde Tisch in der Gemeinde für die Seniorentage und -wochen stattgefunden. Es wurde dabei überlegt, wie die Broschüre "Ratgeber für Senioren" aktuell überarbeitet und neu herausgegeben werden kann. Darin enthalten sein soll, so sagte Birkl, "ein kleines Geheft" mit praktischen Adressen und Hinweisen.Über die Dorferneuerung Poppenricht berichtete 2. Bürgermeister Hermann Böhm, besser gesagt über die Versammlung dazu im Rathaus, die auf große Resonanz gestoßen sei. Dabei seien zwei Varianten besprochen worden, schließlich habe sich die Auffassung "Mehr Grün" durchgesetzt. Thema sei auch die Friedhofsmauer gewesen, zum einen wegen des Grundstücksverlaufs, zum anderen, wie sie saniert werden soll. Nötigenfalls könnte auf dem Dorfplatz mal ein kleineres Festzelt aufgestellt werden. Es habe auch Vorschläge für einen Brunnen gegeben: "Aber das Ganze muss bezahlbar sein", betonte Böhm.Vor der Sitzung des Gemeinderates hatte sich der Bauausschuss zusammen mit Verwaltungsrat Hartmut Gawlik getroffen. Behandelt wurden sechs Bauanträge und zwei Voranfragen. In einem Fall wurde das Einvernehmen nicht erteilt, weil das Maß der baulichen Nutzung überschritten war, in einem anderen Fall musste von den Festsetzungen des Bebauungsplanes befreit werden, ansonsten bestand gemeindliches Einvernehmen.Grünes Licht gab es für den Bauantrag eines Reifenlagers mit Carport in der Sulzbacher Straße 11. Der Bauherr hatte bereits im August ein Reifenlager mit Carport an der süd-westlichen Grundstücksgrenze ohne entsprechende Genehmigung errichtet. Das Landratsamt untersagte ihm die Nutzung an diesem Standort. Der neue Antrag sieht vor, dass das Lager mit Carport gekürzt wird und weiter in das eigene Grundstück des Bauherrn rückt. Somit ist eine Grenzbebauung nicht mehr gegeben.