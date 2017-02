Politik Poppenricht

Es ging um die wirtschaftliche Einheit. Zwar im steuerlichen Sinn, doch eine Einheit bilden auch die Bürgermeister im Landkreis bei vielen Themen. Deshalb kamen sie einmal mehr zu einem Treffen auf Einladung des Bayerischen Gemeindetags zusammen.

Diese Veranstaltungen sind neben den Bürgermeister-Dienstversammlungen und anderen kommunalen Zusammenkünften eine immer gern angenommene Informationsplattform, um sich über wichtige Fragen und ihre Auswirkungen, die oft weit in die Gemeinden hineinreichen, auf dem Laufenden zu halten.Für das jüngste Treffen im Poppenrichter Rathaus mit Bürgermeister Franz Birkl als Gastgeber hatte sich der Kreisvorsitzende des Bayerischen Gemeindetags und Bürgermeister von Schmidmühlen, Peter Braun, das weit gespannte Thema Festsetzung des Gewerbe- und Grundsteuermessbetrages als Serviceleistung für die Kommunen und die Einheitsbewertung des Grundbesitzes ausgesucht. Als Referenten dafür hatte er den entsprechenden Sachgebietsleiter, Regierungsrat Thomas Dötsch, vom Finanzamt gewonnen.Er befasste sich unter anderem mit dem Begriff der wirtschaftlichen Einheit, den Grundlagen der Einheitswertberechnung, der steuerlichen Fortschreibung, den Ertrags- und Sachwertverfahren bis hin zur Erstellung des Grundsteuermessbescheides als Basis für die Berechnung der Grundsteuer durch die Gemeinden.Aktuell informierte er über einen Gesetzentwurf zur Grundsteuerreform, der bereits beim Bundesrat vorliegt. "Da kann es dann zu einer Neubewertung zum 1. Januar 2022 mit einer erstmaligen Festsetzung der neuen Grundsteuer für 2027 kommen", kündigte Dötsch schon mal an und verdeutlichte plakativ: "Da sind in der Bundesrepublik rund 35 Millionen wirtschaftliche Einheiten betroffen."