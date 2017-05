Politik Poppenricht

29.05.2017

8

0 29.05.2017

Bei Top-Wetter fanden sich über 20 Anwohner ein. "Bei einem Feierabendseidl nahmen CSU-Vertreter in Altmannshof in geselliger Atmosphäre zu aktuellen Fragen Stellung. Schwerpunkte waren die geplanten Sanierungen der Eisenbahnunterführungen, Schwerlastverkehr in den Ortschaften sowie die dringend notwendige Kanalsanierung.

Mit Inlinersystem

Um den Schwerverkehr

Altmannshof. Die CSU-Gemeinderatsfraktion samt deren Vorsitzendem Andreas Kopf und Bürgermeister Franz Birkl traf sich mit Menschen aus Altmannshof und Specks-hof, um zur Halbzeit der Legislaturperiode im Gemeinderat Feedback einzuholen.Besonders im Bereich der Kanalerneuerung wurden Standpunkte vom komplettem Neubau bis zur Sanierung mit modernem Inlinersystem eingebracht und diskutiert. Konsens war, dass ein kompletter Neubau des Kanalsystems finanziell nicht darstellbar ist. Die angedachte Technologie hingegen sei, so eine Pressemitteilung, bezahlbar. Sie komme ohne Öffnung der Fahrbahndecke aus. Mit Freude vernahmen die Anwesenden, dass der Lückenschluss des Radwegs zwischen Obersdorf und Altmannshof entlang der Kreisstraße AS 13 angegangen wird. Es laufen Gespräche mit Landrat Richard Reisinger, damit man künftig sicher zwischen dem Sulzbach-Rosenberger Ortsteil Lohe und Traßlberg radeln kann. Aber nicht nur Großmaßnahmen wurden besprochen, sondern auch Wünsche wie die Sanierung des Schulbushäuschens oder schnelleres Internet. Ersteres wurde noch vor Ort versprochen. Die Endgeschwindigkeit des DSL sei in den meisten Fällen eher von der eingesetzten Hardware als vom Gemeinderat beeinflussbar.Durch ausführliche Stellungnahmen der politisch Verantwortlichen wurden viele der Fragen direkt vor Ort beantwortet. Weitergehende Punkte, wie der Umgang mit dem ständig wachsenden Schwerverkehr durch Altmannshof und Speckshof, wurden von der CSU-Fraktion aufgenommen und werden in den nächsten Wochen und Monaten in den politischen Diskurs eingebracht.Dieses Bürgergespräch in Altmannshof war das erste einer ganzen Reihe im Gemeindegebiet. CSU-Vorsitzender und 2. Bürgermeister Hermann Böhm fasste am Ende zusammen: "Unsere CSU in Poppenricht ist näher am Menschen und unsere Bürger danken uns dies durch zahlreiche Teilnahme an Veranstaltungen wie dieser."