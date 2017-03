Politik Poppenricht

12.03.2017

12.03.2017

Mit ein paar Tischen hat der CSU-Ortsverband Poppenricht-Traßlberg vor einigen Jahren sein Fastenessen gestartet. Heuer mussten Andreas Kopf und sein Küchenteam im Gasthof Kopf in Altmannshof das Büfett mit heimischen Fischen und Seefisch für fast 100 Gäste vorbereiten, satt waren am Ende alle.

Altmannshof. Fisch trifft Politik oder umgekehrt, so das Motto bei dieser Veranstaltung, bei der Politik eher im Hintergrund blieb. CSU-Ortsvorsitzender Hermann Böhm meinte, der volle Saal lasse darauf schließen, dass entweder die Politik seines Ortsverbands auf dem richtigen Weg sei, oder das angekündigte Büfett mit Forelle, Karpfen oder Seefischen nicht nur Mitglieder angelockt habe.Echte Männerfreundschaft wird es zwischen CSU-Bundestagsabgeordnetem Alois Karl und dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz in absehbarer Zeit sicher nicht geben. Denn was Schulz von sich gebe, so Karl, sei "üble Rosstäuscherei". Den unionsgeführten Bundesländern werfe Schulz vor, sie würden auf Kosten der Sicherheit sparen: "Genau das Gegenteil ist in Bayern der Fall", so der Sprecher. Der Freistaat habe in den letzten Jahren stetig mehr Stellen für die Polizei geschaffen. Auch trete die CSU dafür ein, dass Bundespolizei, BKA und Nachrichtendienste massiv aufgestockt werden. Bereits in Bundestagswahlkampfstimmung war JU-Kreisvorsitzender Michael Mertel. Im September müsse der Wähler entscheiden, ob er eine linke Regierung in Berlin haben wolle.Denn: Nicht Bayern spare bei der Polizei, sondern Nordrhein-Westfalen. Dort sei die Wahrscheinlichkeit sechsmal größer, Opfer eines Einbruchs zu werden. Blanker Unsinn sei die Juso-Forderung, in Deutschland das Wahlrecht für Nicht-EU-Ausländer einzuführen. Das werde von der Grünen-Jugend noch getoppt, denn die fordere 100 Prozent Erbschaftssteuer und eine Vergesellschaftung von Grund und Boden. Mertel verteidigte jüngste JU-Forderungen, in Bayern eine Vollverschleierung zu verbieten.