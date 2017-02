Politik Poppenricht

Klar und positiv war die Aussage des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses, Roger Hoffmann, der der Gemeinde Poppenricht und ihrem Kämmerer eine korrekte Kassenführung bestätigte. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Kommune beträgt jedoch immer noch stattliche 1159,59 Euro.

Bei der Gemeinderatssitzung wies Bürgermeister Franz Birkl in seinem Bericht auf den Stammtisch der Gewerbetreibenden hin, der jeden ersten Quartalsdonnerstag angesetzt ist und der auch gut angenommen wird. Das nächste Mal ist er aber bereits eine Woche vor dem Gründonnerstag. Kräftig mitgeholfen habe die Feuerwehr, damit die Eisläufer eine gut präparierte Fläche für ihren Freizeitspaß haben. Nach kurzen Anlaufschwierigkeiten nahm das neue Winterdienstfahrzeug ordnungsgemäß seinen Räum- und Streudienst auf.Zentrales Thema der Gemeinderatsitzung war die Rechnungsprüfung für das Geschäftsjahr 2015. Dem Ausschuss, so der Vorsitzende Roger Hoffmann, seien Haushaltssatzung, Jahresrechnung, Kassenbücher, Soll- und Habenlisten, Kontoauszüge sowie sämtliche Belege für Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und die Beschlussbücher des Gemeinderates vorgelegt worden. Die Kassen- und Rechnungsunterlegen seien wegen des erheblichen Umfangs nur stichprobenartig durchgeschaut worden. Ein besonderes Augenmerk habe Hoffmann auf Einhaltung der Haushaltssatzung und des -planes gelegt, außerdem ob wirtschaftlich und sparsam verfahren worden sei.Ausdrücklich betonte Roger Hoffmann, dass die Verwaltung die Rechnungsprüfung sehr gut vorbereitet habe. Die Abwasserbeseitigung weise seit Jahren ein Defizit auf, so Hoffmann, das aber von fast 150 000 Euro im Jahr 2014 auf etwa 106 000 Euro im Jahr 2015 reduziert werden konnte. Der Rückgang sei zwar positiv zu bewerten, aber wegen nicht kalkulierbarer Reparaturen und anstehender Kanalsanierungen sollte die Gemeinde Poppenricht über eine Gebührenerhöhung nachdenken.Ein Defizit sei auch bei der Wasserversorgung festzustellen und zwar über 75 000 Euro, fast 20 000 Euro mehr als im Jahr 2014. Der Rechnungsprüfungsauschuss, so Hoffmann, empfehle dem Gemeinderat, die vergangenes Jahr zurückgestellte Anpassung des Wasserpreises in einer der nächsten Sitzungen erneut zur Diskussion zu stellen. Sollte keine Einigung erzielt werden, müsse eben unabhängiger Rat eingeholt werden.Das Bestattungswesen schließe auch mit einem Defizit in Höhe von mehr als 52 000 Euro ab, es sei aber im Vergleich zum Jahr 2014 um 10 000 Euro geringer ausgefallen. Die Gesamtverschuldung der Gemeinde betrage fast vier Millionen Euro, sei aber um mehr als 340 000 Euro niedriger als das Jahr zuvor. Derzeit errechne sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1159,59 Euro.Der Vorsitzende empfehle der Gemeinde, in den nächsten Jahren auf Kreditaufnahmen zu verzichten und erwirtschaftete Überschüsse zur unmittelbaren Tilgung laufender Verbindlichkeiten herzunehmen. "Nicht zu beanstanden ist auch die Führung der Gemeindekasse", so Hoffmann.Das Umfeld des Feuerwehrgerätehauses in Poppenricht, so Landschaftsplaner Manfred Neidl, werde heuer neu gestaltet, ebenso Teile der St.-Michael-Straße und die Schäfloher Straße. Weniger Bäume als ursprünglich vorgesehen werden am Platz vor dem Feuerwehrhaus stehen. Pflaster wird dort auch bei der Häringloher Straße verlegt, mit einer deutlich erkennbaren Abgrenzung zur Freifläche vor dem Feuerwehrgerätehaus. Da in der Straße Schlacke aus früheren Jahren vermutet wird, könnte durchaus die ursprüngliche Kostenplanung mit 180 000 Euro jetzt bei 230000 Euro enden.Die CSU-Gemeinderäte Andreas Kopf und Johannes Hauer sprachen sich gegen Pflaster aus, wobei Hauer Lärmbelästigung befürchtet. Manfred Neidl favorisiert Pflaster, da damit die Straße zumindest optisch "eingebremst" werden könnte. Waltraud Lobenhofer konnte die Kostensteigerung nicht nachvollziehen. Markus Zagel meinte, man sollte mit der Umsetzung der geplanten Maßnahmen Gas geben, denn wenn Aufträge verspätet vergeben werden, müsse immer mit höheren Preisen gerechnet werden.Für 2018 sieht Manfred Neidl reelle Chancen für eine Sanierung des alten Dorfplatzes und der Schäfloher Straße. "Das ehemalige Rösel-Anwesen", so Neidl, "wird eventuell mit Brunnen, Sitzgelegenheiten, öffentlichem WLAN sowie Ladestation für E-Bike oder gar E-Mobile ausgestattet."Einig war sich der Gemeinderat bei der Bewilligung der Nutzungsänderung für ein Nebengebäude in Traßlberg, wo eine Motorradwerkstatt den Betrieb aufnehmen soll.