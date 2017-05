Politik Poppenricht

26.05.2017

0 26.05.2017

Der Erfolg politischer Arbeit an der Basis kennt auch die Währung Mitgliederzuwachs. Im April stieß Julia Birner zur SPD und war damit ein gerngesehener Gast der Hauptversammlung.

Der Vorstand Bei den fälligen Neuwahlen wurden der Ortsvereinsvorsitzende Roger Hoffmann sowie seine beiden Stellvertreter Manfred Birner und Markus Zagel in ihren Ämtern bestätigt. Karl-Heinz Gebhard kandidierte aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr als Kassier, Petra Busch ist seine Nachfolgerin. Schriftführer ist wieder Peter Hauselt, Bildungsbeauftragter Wolfgang Schmidt und Seniorenbeauftragte Maria Uschold. Orgaleiter bleibt Alfons Graf . (wos)

Der Ortsverein Poppenricht-Traßlberg ist mit seiner Arbeit zufrieden. "Wir waren in den letzten zwei Jahren sehr präsent in der Gemeinde", lobte Roger Hoffmann das lokalpolitische Engagement und forderte es auch für die Zukunft ein. Gesellige Veranstaltungen ("Das hat Spaß gemacht und wir haben ein gutes Bild abgegeben") zählt der Vorsitzende ebenso auf wie das Format "SPD vor Ort".In den Ortsteilen Wirnsricht, Altmannshof und Traßlberg habe die Partei somit "ein offenes Ohr für die Sorgen der Bürger" bewiesen, die noch ausstehenden Dörfer in der Gemeinde würden noch folgen. Besonders gut angekommen in der Bevölkerung seien zudem zwei Themenabende zur Internetkriminalität und Organspende. In Johannes Foitzik, Bundestags-Kandidat des SPD-Unterbezirks Amberg-Sulzbach-Neumarkt, sieht Hoffmann einen "prädestinierten Mann für die Arbeitnehmer". Er habe sich vom Maschinenschlosser bis zum Leiter einer Entwicklungsabteilung hochgearbeitet und kenne deshalb die Arbeitswelt von zwei Seiten. Foitziks Forderung deshalb: "Gerechter Lohn und ausreichende Rente müssen wieder eine Selbstverständlichkeit in Deutschland sein." Kreisvorsitzender Uwe Bergmann dankte dem Ortsverein für dessen Engagement. Das sei ein Garant dafür, weiter "ein Standortfaktor in Poppenricht zu sein".