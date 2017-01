Politik Poppenricht

24.01.2017

0 24.01.2017

"In Poppenricht geht einiges voran, und daran sind die Mandatsträger der CSU nicht ganz unbeteiligt", stellte CSU-Ortsvorsitzender Hermann Böhm fest. Bei der Jahreshauptversammlung wurde die bisherige Führungsriege mit großer Mehrheit wiedergewählt.

"Sensationeller Blick"

Umfragen positiv

Neuwahlen Vorsitzender: Hermann Böhm Stellvertreter: Andreas Kopf, Hubert Siegert und Michael Laußer



Schatzmeister: Reiner Hoffmann



Schriftführerin: Nici Wendl-Willerich



Beisitzer: Yvonne Roidl, Hans Klober, Johannes Hauer, Dr. Horst Pongratz, Bernd Lang, Bastian Wild, Werner Hartmann und Franz Josef Scharl



Delegierte zur Kreisvertreterversammlung: Hermann Böhm, Andreas Kopf, Hubert Siegert, Michael Laußer, Dr. Horst Pongratz und Nici Wendl-Willerich



Kassenprüfer: Georg Schmid und Franz Fleischmann (gfr)

Böhm hob bei der Zusammenkunft im Schützenheim in Poppenricht in seiner Rückschau den CSU-Kurier hervor, mit dem der Ortsverband Poppenricht-Traßlberg sich und seine Arbeit darstelle. Aus der Staatsregierung sei Staatssekretär Georg Eisenreich zu Gast gewesen und habe bayerische Bildungspolitik vermittelt. Schwerpunktmäßig habe sich der Ortsverband mit Querungshilfen an der Staatsstraße 2040 bei den Bushaltstellen Goethestraße und Rabenleite befasst.Böhm erinnerte an das Ferienprogramm, bei dem CSU-Ortsverband und Frauen-Union für 39 Kinder einen Nachmittag am Nürnberger Flughafen organisiert hatten. Einen Teilnehmerrekord mit 148 Kartlern verbuchte der Preisschafkopf an der Allerweltskirchweih. Das 70-jährige Bestehen der CSU wurde mit Gottesdienst und Festabend gefeiert.Intensiv befasste sich der CSU-Ortsverband laut dem Vorsitzenden mit der Dorferneuerung. "Nach dem Abriss des Rösel-Anwesens eröffnete sich ein sensationeller Blick auf die alte Poppenrichter Kirche", sagte er. Der neue Dorfplatz werde mit viel Grün ausgestattet, erhalte öffentliches WLAN und eine E-Säule für Elektroautos, er solle für Veranstaltungen genutzt werden können.Wie Böhm erklärte, unterstütze der CSU-Ortsverband neue Bestattungsformen im Friedhof. Bei der Parzellenvergabe im Baugebiet Auf der Höhe sollen nach Ansicht der Poppenrichter Christsozialen Bewerber bevorzugt werden, die ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben/hatten oder im Gemeindebereich ihrer hauptberuflich ausgeübten Tätigkeit nachgeben. Hermann Böhm wies ausdrücklich auf die gute Zusammenarbeit zwischen CSU-Ortsverband und Gemeinde hin, dankte aber auch Frauen-Union und Junger Union für die konstruktive Mitarbeit.Bürgermeister Franz Birkl sprach die anstehenden Maßnahmen in der Gemeinde an, zum Beispiel Abwasser und Kanal sowie die auf Anregung der Frauen-Union in die Wege geleitete Spielplatzsanierung. Im Zuge der Dorferneuerung werde die Ortsmitte neu gestaltet. Die St.-Michael-Straße erhalte zusätzlich einen Mehrzweckstreifen. Beim Kindergarten in Traßlberg stehe die energetische Ertüchtigung an, finanziert mit Mitteln des kommunalen Investitionsprogramms. Im Zuge des Kernwegenetz-Ausbaus hätten Schäfloher Straße und die Trasse nach Siebeneichen oberste Priorität.Stolz wies CSU-Kreisvorsitzender Harald Schwartz auf die aktuellen, überaus positiven Umfrageergebnisse hin, nach denen die CSU in Bayern ohne Koalitionspartner regieren könnte. Diese Stimmung sei Verpflichtung und Ansporn für alle Abgeordneten, weiterhin gute Arbeit zu leisten. Bezirksrat Martin Preuß lobte: "In Poppenricht ist die CSU prägende Kraft, dass es in der Gemeinde seit Jahren aufwärts geht." Zwischen der Gemeinde Poppenricht und der Stadt Amberg gebe es zahlreiche Bezugspunkte, etwa eine abgestimmte Infrastruktur und einen vernünftigen Schulsprengel.