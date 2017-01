Politik Poppenricht

In seinem Jahresrückblick ging SPD-Ortsvereinsvorsitzender Roger Hoffmann im Sportheim des SVL Traßlberg auf zurückliegende Aktivitäten ein. Besonders hob er die Reihe "SPD vor Ort" heraus, bei der man in Ortsteilen mit Bürgern diskutierte. Großen Anklang hätten Themenabende zu Internetkriminalität und Organspende gefunden. Diese Angebote wolle man beibehalten: "Auch im neuen Jahr werden wir im Ortsverein und in der Fraktion unsere Politik für und mit den Bürgern kontinuierlich und nachhaltig vorantreiben." Große Brisanz sieht er in der Bundestagswahl - besonders nach dem Brexit sowie den Erfolgen von Trump, Wilders, Le Pen und AfD. Ein Erstarken der Letzteren gelte es unter größter Anstrengung aller zu verhindern. Das sei vor allem Sache jedes einzelnen an der Basis: "Es liegt an jedem von uns, unsere sozialen demokratischen Werte in unserem Land zu verteidigen."

Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass jemand so lange Zeit unentgeltlich und aus Überzeugung in einer Partei aktiv ist: Das betonte Roger Hoffmann, Vorsitzender der SPD Poppenricht-Traßlberg, bei der Ehrung langjähriger Genossen.

Die Jubilare bringen es zusammen auf 255 Jahre Mitgliedschaft in der SPD. Dafür wurden sechs Genossen des SPD-Ortvereins Poppenricht-Traßlberg von Vorsitzendem Roger Hoffmann, Bezirksrat Richard Gaßner und MdL Reinhold Strobl geehrt.In seiner Laudatio hob Hoffmann hervor, dass die Geehrten nie aufgegeben hätten, sich für die Ideale der Sozialdemokratie einzusetzen: "Das ehrenamtliche Engagement ist nicht nur das Rückgrat unserer SPD, sondern fundamental für die Demokratie in der Bundesrepublik. Hätte es dieses Engagement in vergangenen Jahrzehnten nicht gegeben, sähe es jetzt mit unserer Demokratie bestimmt anders aus."Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der SPD wurde Ewald Kummert, für 40 Jahre Gerlinde Eckl, Ingrid Kandziora und Waltraud Lobenhofer geehrt. Alfons Graf, 50 Jahre in der SPD, 26 Jahre Ortsvereinsvorsitzender, 40 Jahre im Gemeinderat, davon 15 Jahre als 2. Bürgermeister, habe maßgeblichen Anteil an der Entwicklung der Gemeinde, betonte Hoffmann: "Ich habe Alfons Graf als einen ehrlichen, geradlinigen, streitbaren, jedoch stets konstruktiven und zielstrebigen Genossen kennengelernt." Graf selbst führt als seine größte Errungenschaft die Zusammenlegung der ehemaligen Gemeinden Traßlberg und Poppenricht an.60 Jahre in der SPD und damit ein Urgestein der Sozialdemokratie ist Hans Messmann, der bereits mit zwölf Jahren in die Partei eingetreten ist. Anfangs hatte er verschiedene Ämter im Ortsverein, war 18 Jahre Gemeinderat und engagiert sich heute noch als Kassier im Unterbezirk. Seine politischen Weggefährten beschreiben Messmann als "megafleißig, immer zuverlässig" und als seit Jahrzehnten treuen Genossen.Durch seine energiegeladene, mitreißende Art und sein gutes Vorbild motivierte er Generationen von Genossen zur Mitarbeit. "Die Geehrten sind für mich Vorbild und Motivation, sich für unsere Heimat und unser Land mit voller Kraft einzusetzen", betonte Hoffmann.