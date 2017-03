Politik Poppenricht

30.03.2017

0 30.03.2017

Die Gemeinde Poppenricht unterstützt den SVL Traßlberg bei der Neugestaltung des Kinderspielplatzes Neue Heimat. Bei seiner Sitzung sprach sich der Gemeinderat auch für einen Zuschuss zur neuen LED-Flutlichtanlage des Vereins aus.

Wer muss Feuerwehrleuten den Lohnkostenersatz an die Arbeitgeber zahlen, Gemeinde oder Landkreis? Diese Frage warfen Wolfgang Schmidt und Waltraud Lobenhofer auf. Auf Anfrage teilte Kämmerer Manfred Moser mit, dass er im Jahr 2016 keinen Verdienstausfall für Feuerwehrleute erstatten musste. Grundsätzlich sei, und dies auch für landkreisweite Einsätze der Feuerwehren Traßlberg oder Poppenricht, die Gemeinde für die Erstattung des Verdienstausfalls zuständig. Wären Fahrzeuge der Feuerwehren Amberg oder Sulzbach-Rosenberg im Gemeindegebiet eingesetzt, seien die Städte Amberg oder Sulzbach-Rosenberg für die Erstattung des Verdienstausfalls ihrer Feuerwehrleute zuständig.



"Ihr müsst um den Aufstieg spielen", forderte CSU-Fraktionssprecher Andreas Kopf, nachdem Roger Hofmann, der Vorsitzende des SV Poppenricht, darauf hingewiesen hatte, dass eine Flutlichtanlage in höheren Spielklassen immer leistungsstärker sein müsse und sein Verein auch schon über "neues Licht" nachdenke. Kopf meinte, wenn der SV aufsteige, bräuchte man mehr Licht, das werde gefördert und spare zudem Energie. (gfr)

Wie Bürgermeister Franz Birkl in seinem Rechenschaftsbericht sagte, waren umfangreiche Arbeiten beim Kinderspielplatz Neue Heimat notwendig, etwa der Rückschnitt der Eichen. Mitarbeiter des Bauhofes seien seit gut zwei Wochen damit beschäftigt, die Fundamente für die neuen Spielgeräte zu setzen, die auch bereits montiert seien. Der Rasen müsse noch angelegt werden.Birkl erinnerte an die Übergabe des Begrüßungsgeldes an die Eltern der im Jahr 2016 zur Welt gekommenen neuen Gemeindebürger, 13 Mädchen und 16 Buben. Die Submission für die energetische Sanierung des Kindergartens St. Anna in Traßlberg sei abgeschlossen, sagte das Gemeindeoberhaupt. Die endgültige Vergabe der Aufträge obliege nun dem Grundstücks-, Bau- und Umweltausschuss. Der Gemeinderat hatte über einen Antrag des SVL Traßlberg auf Bezuschussung einer LED-Flutlichtanlage zu entscheiden. Waltraud Lobenhofer wies darauf hin, dass es für die bestehende Flutlichtanlage keine Ersatzlampen mehr gebe.Andreas Kopf meinte, man sollte die Wirtschaftlichkeit neuer Lampen prüfen. Wie Lobenhofer sagte, fördere das Bundesumweltministerium LED-Fluter, so dass man davon ausgehe könne, dass LED-Leuchten Energie einsparen. Die Zustimmung der SPD-Fraktion signalisierte Wolfgang Schmidt, aber der zehnprozentige Anteil der Gemeinde sollte auf etwa 3000 Euro begrenzt werden, was der Gemeinderat dann auch so beschloss.Plan der LAG Regionalentwicklung und der Heimatpfleger ist es, alte Hausnamen am Leben zu erhalten. Hermann Böhm forderte sicherzustellen, dass alle betroffenen Hauseigentümer informiert werden. Johannes Hauer sprach sich dafür aus, dass die Gemeinde 25 Euro pro Hausnamen-Schild trägt. Waltraud Lobenhofer sicherte die Unterstützung der AOVE zu bei der Sammlung der alten Hausnamen.Die Friedhofstoilette sollte häufiger gereinigt werden, forderte Waltraud Weigl, wenigstens zwei- oder dreimal die Woche. Verwaltungsleiter Hartmut Gawlik meinte dazu, dass Klinkermauer und Betonboden schwer zu wischen seien und die Gemeinde bereits über eine Toilettensanierung nachdenke. Bis dahin, so die einhellige Meinung des Gemeinderates, müssten Mitarbeiter des Bauhofs für Sauberkeit sorgen.Horst Grünbauer hält die Geschwindigkeitsanzeige in Richtung Schäflohe für Unsinn. Laut Wolfgang Schmidt bremst eine solche Tempoanzeige die Autofahrer immerhin ein. Schmidt räumte aber auch ein, dass die Messung ohne Anzeige der gefahrenen Geschwindigkeit "reelle Werte" liefern würden.Was denn nun mit dem SPD-Bankerl auf dem Weg vom Friedhof Richtung Witzlhof sei, wollte Wolfgang Schmidt von Bürgermeister Franz Birkl wissen. Nach kurzer Diskussion bekam die örtliche SPD grünes Licht, diese Ruhebank aufzustellen. Auf die Gemeinde kämen keine Kosten zu, sicherte Roger Hofmann zu.Eine kurze Diskussion löste der Bürgermeister mit der Bekanntgabe aus, dass der Landkreis das neue Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Traßlberg mit 100 000 Euro bezuschusse, da dieses Fahrzeug dank seiner Ausstattung künftig landkreisweit eingesetzt werden könne.