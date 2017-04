Politik Poppenricht

10.04.2017

Traßlberg. Im Gerätehaus trafen sich Mitglieder des SPD-Ortsvereins Poppenricht-Traßlberg mit Verantwortlichen der Feuerwehr Traßlberg zu einem Ortstermin.

Kommandant Max Rösch und sein Stellvertreter Richard Schön erläuterten die Vorzüge des neu angeschafften Tanklöschfahrzeugs TLF 3000. Es entspreche dem aktuellen Stand der Technik mit all den für das Einsatzspektrum der Feuerwehr Traßlberg notwendigen Gerätschaften. SPD-Ortsvereinsvorsitzender Roger Hoffmann merkte an, dass die Konzeption des Fahrzeugs absolut durchdacht sei. Hoffmann: "Hier sind die Steuergelder gut und zukunftsorientiert investiert."Im Vergleich zum alten Fahrzeug sind neu unter anderem eine komplette Beleuchtungsanlage mit ausfahrbarem Mast, ein Nasssauger, mit dem vollgelaufene Keller trockengelegt werden können, und Atemschutz-Notfallmasken zur Rettung von Menschen in verrauchten Räumen. Markus Zagel, stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender und Kommandant der Poppenrichter Feuerwehr, meinte, dass dies momentan "wahrscheinlich der beste Fahrzeugaufbau ist, den man auf dem Markt bekommen kann". Richard Schön erläuterte die Vorzüge des Digitalfunks. Nach anfänglichen Schwierigkeiten klappe die Verständigung mittlerweile reibungslos.Die Besucher zeigten sich äußerst zufrieden, zumal auch die in der Vergangenheit von der SPD geforderte engere Zusammenarbeit der beiden gemeindlichen Wehren voranschreitet. Zagel und Rösch berichteten von gemeinsamen Veranstaltungen, wie Truppmannausbildung, 24-Stunden-Übung, Funkausbildung und gemeinsamen Bestellungen. In naher Zukunft ist eine gemeinsame Atemschutzübung geplant.