19.03.2017

Die Frauen wollen verstärkt Mitglieder werben und in der Kommunalpolitik präsent sein: Dieses Ziel gab Claudia Kammerl, Vorsitzende der Frauen-Union, für die nächsten Monate aus.

Der Vorstand Vorsitzende: Claudia Kammerl Stellvertreterin: Gabi Strobl Schatzmeisterin: Annemarie Hoffmann Schriftführerin: Monika Weiß



Beisitzerinnen: Sieglinde Fleischmann, Birgit Kopf Kassenprüferinnen: Elisabeth Zeller, Renate Futterknecht (dre)

Bei der Jahreshauptversammlung im Schützenheim blickte sie auf die Beteiligung an den Seniorenwochen, am Ferienprogramm und am Traßlberger Dorfadvent zurück. Für heuer seien die Besichtigung des Seniorenzentrums Procurand in Sulzbach-Rosenberg und eine Zillenfahrt auf der Vils geplant, eventuell in Zusammenarbeit mit CSU und Junger Union.Schatzmeisterin Annemarie Hoffmann erklärte, dass trotz größerer Ausgaben im Zusammenhang mit der Weihnachtsfeier ein kleiner Überschuss in der Kasse sei. Die Bewirtung des Kinder- und Jugendchores und eine Spende seien als Anerkennung für den Übungsfleiß und die Auftritte der Kinder gerne gegeben worden, so die Schatzmeisterin.Stellvertretender CSU-Ortsvorsitzender Michael Laußer bedankte sich bei der Frauen-Union für die Unterstützung beim gemeindlichen Ferienprogramm. Die Besichtigung des Nürnberger Flughafens sei mit 39 Kindern die am stärksten besuchte Veranstaltung gewesen. Bürgermeister Franz Birkl lobte das Engagement der Frauen-Union um die gemeindlichen Spielplätze. Auf Initiative und Antrag der Frauen-Union habe der Gemeinderat die zeitgemäße Anpassung der Spielplätze in Poppenricht (Neue Heimat) und Traßlberg (Silcherstraße) beschlossen. In Poppenricht seien die vorbereitenden Erdarbeiten in vollem Gange, berichtete Birkl. In den nächsten Tagen würden die neuen Spielgeräte aufgestellt. Die Neugestaltung des Traßlberger Spielplatzes folge im nächsten Jahr, versprach der Bürgermeister.Bei der Neuwahl gab es durchweg einstimmige Ergebnisse. Für die gewählte Führungsmannschaft und die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Renate Futterknecht, Angela Kohler und Anita Wiesgickl gab es zum Abschluss Blumen. Als Kreisdelegierte wurden Marieluise Birkl, Annemarie Hoffmann, Claudia Kammerl, Angela Kohler, Gabi Strobl, Monika Weiß und Elisabeth Zeller gewählt, Ersatzdelegierte sind Angela Beck, Rosa Flierl und Imelda Krieger.