Sport Poppenricht

07.02.2017

1

0 07.02.2017

Michaelpoppenricht. Die Fußballherren des SV Michaelpoppenricht stellten in der Winterpause die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Als Trainer ab der Saison 2017/18 gewannen sie Andreas Schinhammer, der bei den bisherigen Stationen (TuS Rosenberg/TuS Hohenburg) seine Kompetenz bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.

Spartenleiter Hans Prechtl ist überzeugt, mit ihm einen Mann verpflichtet zu haben, der neben seiner fachlichen Eignung auch menschlich sehr gut zum Umfeld passt und die junge Mannschaft in der neuen Saison weiter voranbringt. Mit vereinten Kräften soll in der Saison 2017/18 mit der ersten Mannschaft ein Spitzenplatz in der A-Klasse angestrebt werden, während die Zweite in der B-Klasse gut mitspielen will. Als Trainer unterstützt dabei das SVM-Eigengewächs Franz Schubert, der ab Sommer wieder für die zweite Mannschaft verantwortlich ist. In der Rest-Saison 2016/17 ist Franz Schubert sogar für die Erste des SVM zuständig, da der bisherige Trainer Franz Kummert aus privaten Gründen eine Pause einlegt. Kummert hatte im Sommer das Team in einer schwierigen Phase übernommen und mit viel Engagement neues Feuer in der Mannschaft entfacht.Ziel seines Nachfolgers Schubert ist es, bis zum Saisonende noch einige Plätze in der A-Klasse Nord gut zu machen. Das Trainerteam für die Restsaison 16/17 komplettiert Mario Eckl, der seine Kompetenz als Fitnesstrainer einbringt und als verantwortlicher Coach der Zweiten mit ihr auf Platz vier der B-Klasse vorrücken will.