Sport Poppenricht

02.03.2017

562 Mitglieder in zehn aktiven Sparten und 20 Übungsleiter mit Lizenz: Diese Zahlen legte Vorsitzender Jürgen Hoffmann bei der Jahreshauptversammlung des Sportvereins Michaelpoppenricht vor.

Verein unterstützen

Viele Veranstaltungen

Ehrungen 50 Jahre Mitgliedschaft: Helmut Höllger, Rainer Kilian und Josef Weigl



25 Jahre: Erich Deyerl (ew)

Nachwuchsarbeit wird großgeschrieben Jugendleiter Werner Gebhard berichtete, dass der Sportverein Michaelpoppenricht viel Energie gerade in die jüngsten Fußballer investiert. So habe man mit Rainer Schmid und seinen Spielervätern einen Grundstock für 2017 geschaffen. Man nehme mit einer jüngeren F-Juniorenmannschaft am neuen Spielbetrieb teil.



Die Kleinsten ab Jahrgang 2011 seien fleißig am Trainieren. Für die verbliebenen D- und E-Jugend-Spieler habe man Spielgemeinschaften mit Ursulapoppenricht, Gebenbach und Hahnbach vereinbart. Sportlicher Leiter Hans Prechtl wies darauf hin, dass der SVM weiterhin Juniorenfußball anbiete und als wesentliche Grundlage der Sparte weiter ausbaue.



Die Damenmannschaft ist aktuell in einer Spielgemeinschaft mit dem FC Schlicht. In der Freizeitliga wurde das Team Meister. Franziska Birner leiste hier gute Arbeit, lautete das Fazit. Bei den Fußball-Herren tritt in der Saison 2017/18 ein neuer Trainer für die 1. Mannschaft an. Dank galt Franz Kummert und Franz Schubert.



Aquafitnesstrainerin Heike Klee berichtete von den stets ausgebuchten Kursen der Sparte im Kurfürstenbad. Da Mike Hengmith im Frühjahr/Sommer beruflich verhindert sei, fange die Freitagsgruppe erst im Herbst 2017 wieder an. In ihren Berichten für den Kurs "Fit durch den Winter", der noch bis Ostern angeboten wird, sowie für Damengymnastik und Aerobic (Gabi Minder) vermeldete Carola Riß regelmäßig 25 bis 35 begeisterte Teilnehmer. Das abwechslungsreiche Training sei für Anfänger und Erfahrene jeden Alters geeignet.



George Meister biete im Bereich Geo Do ebenso ein umfassendes Programm an, das die Teilnehmer gehörig ins Schwitzen kommen lässt. Bei den Karate-Kids wird er durch Übungsleiterin Margret Hauselt unterstützt. Für den Lauftreff wies Peter Dirschedl auf die erfolgreiche Teilnahme am Landkreislauf hin. Auch dieses Jahr will man wieder mit vier Teams antreten. Der Stundenlauf beim Herbstfest ist ein weiterer Höhepunkt seiner Sparte.



Die Tischtennissparte mit aktuell zwölf Aktiven spielt in der 3. Kreisliga und steht laut Christian Kölbl im Mittelfeld. Werner Gebhard und Tobias Bauer trainieren zehn Schüler und Jugendliche. Das Mutter-Kind-Turnen mit Erika Sommerer ist weiterhin der Renner. Bis Ostern gibt es zwei Gruppen, die sehr gut besucht sind, danach bis August eine, bei Bedarf eine zweite.



David Deyerl als neuer Leiter der Volleyballer betonte den Charakter als Freizeit- und Hobbygruppe. Man sei offen für alle Altersklassen und Leistungsfähigkeiten. Yvonne Roidl stellte ihren Beitrag "Dahoam im Wald" vor und verwies auf die Inhalte auf der Homepage des Sportvereins. (ew)

Demnach verteilen sich die Mitglieder auf 254 Turner, 242 Fußballer, 30 Leichtathletiken, 26 Tischtennisspieler und 10 Volleyballer. Darunter sind 162 Kinder bis 13 Jahre und 24 Jugendliche bis 17 Jahre, der Nachwuchs stellt somit 33 Prozent der Mitglieder.Laut Hoffmann ist es besonders wichtig, die notwendigen Rahmenbedingungen für den Sport zu schaffen und zu sichern, von Betreuung und Training über Sportgeräte bis hin zu den Finanzen. Der Vorsitzende appellierte an jedes einzelne Mitglied, den Verein zu unterstützen, sei es mit einer Spende, einer Tätigkeit oder indem man eine Funktion bekleidet. "Das ist die beste Werbung", betonte er. Die Ansprüche an das Ehrenamt stiegen stetig, größere Professionalität sei gefragt, guter Wille reiche oft nicht mehr aus.In seinem Rückblick erwähnte Hoffmann die Christbaumversteigerung, das Herbstfest und die Verlängerung des Pachtvertrags für das Trainingsgelände.In der Vorausschau wies er hin auf die Planung eines Sommerfests als zusätzliches gesellschaftliches Ereignis, die Teilnahme am Ferienprogramm sowie an einer Klima- und Fördermittelberatung für das obere Sportheim, auf ein Angebot für eine LED-Flutlichtanlage zur Energieersparnis, einen weiteren langfristigeren Pachtvertrag und das Forcieren der Jugendarbeit. Besonderer Dank galt Josef Lang, der sich beispielhaft um die Außenanlage am unteren Sportheim kümmere."Trotz enormer finanzieller Ausgaben steht der Verein sicher und gut da", berichtet Kassier Hans Prechtl. Man komme aber an einer Beitragsanpassung nicht vorbei, um die steigenden Energiekosten zu decken und den Sportbetrieb attraktiv zu gestalten. Da dazu eine Satzungsänderung nötig sei, werde darüber in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung abgestimmt.2. Bürgermeister Hermann Böhm überbrachte den Dank der Gemeinde für die ehrenamtliche und ideelle Arbeit. Er würdigte, dass der Verein breit aufgestellt sei. "Der SV als Ganzes trägt zur Lebensqualität in Poppenricht bei", hob Hermann Böhm hervor.