14.02.2017

Schlusslicht mit beiden Mannschaften nach dem kräftigen Aderlass an Spielern zum Start der Saison 2016/17: Grund genug für die Verantwortlichen beim SVL Traßlberg, die Winterpause in der Kreisliga Süd und in der A-Klasse Süd zu nutzen, um den Versuch zu starten, das sportliche Ruder herum zu reißen. Damit einher ging die Trennung von Trainer Hans-Jürgen Plößl, der unterdessen für die nächste Saison beim Landesligisten SV Sorghof angeheuert hat.

Für die Nachfolgeregelung in Traßlberg setzt die Vereinsspitze nun auf zwei Eigengewächse: die Brüder Thomas (30) und Michael Behrend (26). Der Ältere der beiden war zu Saisonbeginn bei der DJK Gebenbach an Bord gegangen, um dort Landesligaluft zu schnuppern. Der Jüngere war zum Nachbarn und Ligarivalen an die Bayreuther Straße gewechselt und hat dort für den SC Germania Amberg in der ersten Saisonhälfte sieben Tore erzielt.Nun übernimmt das Brüderpaar also Verantwortung beim SVL, für den sie schon in der F-Jugend die Stiefel geschnürt hatten: "Wir wissen um die Schwere der Aufgabe. Aber wenn wir nicht daran glauben würden, dass das zu schaffen ist, dann würden wir das nicht machen", sagten sie nun übereinstimmend zum Trainingsauftakt am Ende der Winterpause. Dabei standen 24 Spieler auf dem Platz, sechs waren entschuldigt, und einer befindet sich im Bundeswehreinsatz in Litauen.Mit von der Partie war zum Start auch der reaktivierte Joachim Schneider (33), der nach dem leichten Aufgalopp auf dem Rasen die Stimmung in der gesamten Crew auf den Punkt brachte: "Wenn in dieser Situation zwei Jungs von anderen Vereinen wieder zurückkommen, um den Karren aus dem Dreck zu holen, dann bin ich da auch dabei. Das Team ist motiviert. Wir wollen beiden Ligen erhalten."Dazu beitragen wollen auch Johnny Mende (24) nach langer Verletzungspause, der ebenfalls reaktivierte Gergö Suakàcs (24) sowie die beiden jungen Neuzugänge vom SV Inter Bergsteig Amberg, Okan Türksever und Ibrahim Fuseini.Dass die Vereinsführung ihr ganzes Vertrauen in die Behrend-Brüder setzt, verdeutlichte Vorsitzender Thomas Grabinger: "Wenn Thomas und Michael nun das Kommando übernehmen, dann ist das von uns nicht als Übergangslösung gedacht: Wir setzen mit diesem Schritt auf eine längerfristige Zusammenarbeit." Dies geschehe auch aus der Überlegung heraus, dass der SVL Traßlberg auf die Vereinsfamilie setze.