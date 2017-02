Alfons Graf feiert 75. Geburtstag

Vermischtes Poppenricht

Mit Siemens verbundenMit Siemens war Alfons Graf sein ganzes Berufsleben lang eng verbandelt. In Amberg begann er seine Lehre als Werkzeugmacher, hier übernahm er mit 26 Jahren den Vorsitz des Betriebsrats. "Und am Amberger Siemens-Werk hängt immer noch mein Herz. Auf das, was wir da geschaffen haben, bin ich echt stolz!", versichert der Jubilar beim Gespräch mit der AZ. Bis 1992 stand er der Arbeitnehmervertretung in Amberg vor, dann folgte der große Sprung an die Spitze des Gesamtbetriebsrats.Ein Co-ManagerAlfons Graf änderte ein Stück weit die sonst übliche Rollenverteilung zwischen Betriebsrat und Unternehmensführung. Graf ging weit über die gesetzliche Aufgabe des Arbeitnehmer-Gremiums hinaus, verstand sich als eine Art Co-Manager mit der Auffassung, dass Arbeitgeber und -nehmer im weltweiten Wettbewerb gemeinsam zum Wohl des Unternehmens arbeiten müssten.Vorstand Heinrich von Pierer war ihm Partner, der Graf aber auch als gleichwertig betrachtete. Kein Wunder, dass sie im Einklang die schwere Siemens-Krise meisterten, die das Unternehmen in den 90er-Jahren fast lähmte. Mit 60 Jahren aber war 2002 Schluss, Alfons Graf ging in den Ruhestand und heim nach Poppenricht, wo er 1966 den SPD-Ortsverein mitbegründet hatte sowie lange Zeit als zweiter Bürgermeister wirkte. Als Vorsitzender der SPD-Fraktion im Gemeinderat war er stets ein fairer und kompetenter Partner. Gerne hört man dem früheren Spitzenfunktionär zu, wenn er anekdotisch von seinen Treffen mit den ehemaligen Bundeskanzlern Helmut Schmidt und Helmut Kohl oder anderen bedeutenden Persönlichkeiten erzählt.Er liebt das WandernMit seiner Frau Helga reiste Alfons Graf, dem für sein vielfältiges Wirken neben zahlreichen Auszeichnungen auch der bayerische Verdienstorden verliehen wurde, gerne durch die Welt. Bodenständig, wie der Vater zweier Töchter ist, liebt er das Wandern und pflegt seine Apfelbäume. An seinem Festtag bittet der Jubilar, von Hausbesuchen Abstand zu nehmen. Er würde sich jedoch über Gratulanten sehr freuen, die am Samstag zu einem Frühschoppen von 10 bis 13 Uhr ins Gasthaus Kopf nach Altmannshof kommen. Anstelle von Geschenken soll eine Spende dem Poppenrichter Kindergarten zugute kommen.