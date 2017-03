Vermischtes Poppenricht

01.03.2017

Als Alfons Graf 75. Geburtstag feierte, verzichtete er von vornherein auf Geschenke und bat stattdessen um Spenden für Kindergärten, denen er nun 1000 Euro übergab. Auch mit 75 Jahren sitzt dem Poppenrichter Graf der Schalk noch im Nacken. Beim 60. habe es ein großes Fest vor Ort gegeben. Der damals gelieferte Wein gehe immer noch nicht zur Neige. Zum 70. habe er in der Einladung angemerkt, dass jeder für die Anreise selbst aufkommen müsse. Alleine habe er daher auf Mauritius feiern müssen. Als er kürzlich 75 wurde, verzichtete er auf Geschenke, denn er habe alles, was man in diesem Alter brauche. Besser sei es, etwas für Kinder zu tun, meinte Graf. Und da er schon von Anfang an, noch in Zeiten, in denen er 2. Bürgermeister war, mit Kindergärten befasst war, habe er seine Gäste um einen Obolus für Kinder gebeten.

Die Spendenbox ist von den Gratulanten gut gefüllt worden, so der Jubilar. Er selbst habe auf 1000 Euro aufgerundet, die nun den Kindergärten St. Michael in Poppenricht und St. Anna in Traßlberg übergeben werden. Bürgermeister Franz Birkl meinte, die Box sei eine ausgesprochen gute Idee gewesen, denn Kindergärten bräuchten immer Geld. Pfarrer Dominik Mitterer unterstrich, dass nun in den Kindergärten Projekte verwirklicht werden könnten, die sich der Haushalt nicht hätte leisten können.