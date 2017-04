Vermischtes Poppenricht

25.04.2017

Über zwölf Tonnen Altkleider, dazu Schuhe, Brillen, Taschen und auch Briefmarken sammelten zahlreiche Helfer der Pfarreien Herz Jesu Rosenberg und St. Michael Poppenricht. Unterstützt wurde die gemeinsame Aktion durch den ökumenischen Kleiderladen in Sulzbach, der schlechte und aussortierte Kleidung abgegeben hat.

Der Erlös geht heuer an die Missionsstation in Bangued auf den Philippinen, zu der die Poppenrichter Pfarrei persönliche Beziehungen unterhält. Bruder Valentin Grüner von den Steyler Missionaren leistet dort zusammen mit seinen Mitbrüdern Hilfe zur Selbsthilfe durch den Bau von Brunnen, Krankenpflege und die Möglichkeit der Schulbildung für die Ärmsten. Die Organisatoren der Altkleidersammlung, Sonja Plachetka (Rosenberg, rechts) und Reiner Hoffmann (Poppenricht), bedankten sich bei allen Spendern und Helfern für die Unterstützung. Gleichzeitig äußerten sie aber auch Kritik und Unverständnis gegenüber Zeitgenossen, die Hausmüll mit zur Altkleidersammlung geben. "Neben dem damit verbundenen Ekelfaktor und Sortieraufwand fallen dafür auch noch Entsorgungskosten an, die den Erlös für die gute Sache unnötig mindern", stellten sie fest. Sie appellierten an die Bevölkerung, diese Müllentsorgung auf Kosten anderer künftig zu unterlassen. Bild: exb