Ausbildung großgeschrieben

Vermischtes Poppenricht

28.01.2017

Zwölf Einsätze hatte die Poppenrichter Feuerwehr 2016 zu bewältigen. Neben drei Bränden waren dies technische Hilfeleistungen und Sicherheitswachen.

Poppenricht. (dre) Traditionsgemäß versammelte sich die aktive Mannschaft zu einem Gedenkgottesdienst für verstorbene Mitglieder in der katholischen Kirche. Pfarrer Dominik Mitterer veranschaulichte in seiner Predigt den Zusammenhalt der Einsatzkräfte anhand einer mitgebrachten Feuerwehrleine. "Gott hält noch mehr aus als diese Leine. Er hält unser ganzes Leben aus", betonte er.Beim Kameradschaftsabend mit Jahreshauptversammlung im Schützenheim berichtete Kommandant Markus Zagel von 36 Aktiven, die in den Fachbereichen Atemschutzgeräteträger, Maschinisten und Sanitäter ausgebildet werden. 22 Übungseinheiten wurden angeboten, darunter auch ein Fahrsicherheitstraining und ein Funklehrgang. Ein sehr großes Handicap für die Abläufe und die Gemeinschaft in der Wehr sind laut Markus Zagel die Anforderungen einer Anwohnerin beim Feuerwehrhaus. Bedauerlicherweise sei es trotz vieler Zugeständnisse seitens der Wehr nicht möglich, einen abschließenden Konsens zu erzielen.Für 10 Jahre aktiven Dienst wurde Marion Hoppe geehrt, für 20 Jahre Stefan Hartmann und Stefan Sadlo sowie für 30 Jahre Robert Aures, Christian Krieger und Markus Zagel. Die Ehrung für 40 Jahre aktiven Dienst nahm Kommandant Zagel vorweg, denn dieses Jubiläum würdigt der Landkreis in einer gesonderten Veranstaltung. Seit 1977 im aktiven Dienst ist Renate Futterknecht, die 2008 bis 2014 auch Vereinsvorsitzende war. Ebenfalls seit 40 Jahren aktiv ist Peter Kohler, der nahezu alle Positionen in der Wehr besetzt hat, darunter zehn Jahre Kommandant.Gemeinsam mit Jugendwartin Marion Hoppe gratulierte Kommandant Zagel zahlreichen Nachwuchsfeuerwehrlern zum bestandenen Wissenstest: Stufe 1 (Bronze): Daniel Dietrich, Lukas Kaschny und Jonas Kiefl; Stufe 2 (Silber): Andreas Kaschny; Stufe 3 (Gold): Thomas Aures; Stufe 4: Dominik Kiefl und Johannes Sander.Marion Hoppe berichtete über die Übungseinheiten mit den acht Jungfeuerwehrlern im Alter von 12 bis 15 Jahren. Gemeinsame Aktionen mit den Jugendlichen der Nachbarwehren, ein Kickerturnier, die 24-Stunden-Übung und Schlittenfahren fanden besondere Erwähnung. Mit Handschlag nahm der Kommandant Mathias Kunz und Christoph Ederer nach Erreichen der Volljährigkeit in die aktive Mannschaft auf. Löschmeister Georg Donhauser entließ er mit Erreichen der Altersgrenze aus dem aktiven Dienst. Landrat Richard Reisinger, Bürgermeister Franz Birkl und Kreisbrandinspektor Karl Luber sprachen Grußworte.