Christian Nübler führt weiter SVL-Tennissparte an

30.03.2017

Traßlberg. Neuwahlen standen im Mittelpunkt bei der Jahreshauptversammlung der Tennissparte des SVL Traßlberg. Die Mitglieder schenkten dem bisherigen Abteilungsleiter Christian Nübler für weitere zwei Jahre das Vertrauen. Ebenso wurden Vize Hans Ott, Kassier Willy Demleitner und Schriftführer Christian Kalb in ihren Ämtern bestätigt.

Als nächste Aktion steht ab Freitag, 7. April, unter Leitung von Günther Grabinger die Platzaufbereitung auf dem Programm. Hier wird ein Großteil der aktiven Spieler mithelfen, die Plätze auf Vordermann zu bringen, um dann in ihren Mannschaften ab Anfang Mai wieder auf Punktejagd gehen zu können. Wie Nübler erklärte, steht die Sparte auf relativ gesunden Beinen und kann sogar einen leichten Zuwachs vermelden. Im Bereich der Hobbyspieler gibt es viele neue Mitglieder. Für die aktiven Fußballer plant die sportliche Leitung wieder ein Turnier.Trotzdem gibt es Probleme im Nachwuchsbereich, in den Mannschaftsbetrieb einzusteigen. Aushängeschilder sind die beiden Seniorenteams. Die Vergnügungswarte Mario Hellerl und Markus Stammler erinnerten an viele Aktionen.