

05.05.2017

05.05.2017

Traßlberg. "So manch einer wird sich fragen: Wie machen die Traßlberger das bloß? Drei Wochen Eiseskälte mit Regen und Schnee - doch pünktlich zur Weihe des Feuerwehrfahrzeugs kommt die Sonne heraus und es wird wärmer. Die müssen einen besondere Draht nach oben haben. Diesen Draht wollen wir heute verstärken, indem wir unser neues Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nun auch segnen lassen", sagte Vorsitzender Christian Beck beim Gartenfest der Wehr auf dem Dorfplatz.

Eingeläutet wurde die Feier mit einem Gottesdienst an der Dorfkapelle, an der auch zahlreiche Führungskräfte der Landkreis-Feuerwehr und viele Vereine mit ihren Fahnenabordnungen teilnahmen. Anschließend segnete Pfarrer Dominik Mitterer zusammen mit Diakon Peter Bublitz das im September 2016 angeschafften Einsatzfahrzeug, dass zu den modernsten im Landkreis zählt."Die Übergabe eines Feuerwehrautos zählt zu den besonderen Aufgaben eines Bürgermeisters", sagte Franz Birkl. Für die Gemeinde sei dies zwar eine erhebliche Investition, aber: "Sie, liebe Feuerwehrkameraden, sind uns das wert. Denn ohne Ihre ehrenamtliche Hilfe wäre es schlecht bestellt um die Gefahrenabwehr und das bürgerliche Miteinander." In den vergangenen Jahren habe sich das Anforderungsprofil für die Feuerwehren stark verändert. Aus der Mannschaft, die nur Brände gelöscht habe, sei eine universelle Task-Force-Einheit geworden, die fachkundig verschiedene Gefahrensituationen zu bewältigen und für schnelle Hilfe zu sorgen habe, erklärte er.Erfreut war der Bürgermeister, dass sich der Freistaat Bayern und der Landkreis erheblich an den Anschaffungskosten in Höhe von 292 136 Euro beteiligt haben, nämlich mit 73 500 sowie 116 388 Euro.