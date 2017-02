Gemeinde Poppenricht vergibt Begrüßungsgeld an Neugeborene

Vermischtes Poppenricht

"Da kommt wieder Leben in die Gemeinde und die Familien", meinte der Poppenrichter Bürgermeister Franz Birkl (hintere Reihe, links), bevor er bei einer Feierstunde an die Eltern der im vergangenen Jahr zur Welt gekommenen Kinder je 100 Euro und einen Rauchwarnmelder überreichte.

Seit vielen Jahren lädt die Gemeinde diesen Kreis zum besseren Kennenlernen untereinander in ungezwungener Runde ein. 29 Geburten registrierte die Kommune im vergangenen Jahr, 16 Jungen und 13 Mädchen, darunter auch ein Zwillingspaar. 12 Kinder wohnen in Traßlberg, 17 in Poppenricht. Herzlich willkommen heiße er die Neubürger, die sicher das Leben der jungen Familien bereicherten, sagte der Bürgermeister und übergab je einen Hunderter als Begrüßungsgeld. Kommandant Markus Zagel (hintere Reihe, Dritter von links) und Vorsitzender Christian Beck (hintere Reihe, Zweiter von rechts) von der Feuerwehr Poppenricht legten noch einen Rauchwarnmelder drauf, um Wohnung oder Eigenheim der jungen Familien sicherer zu machen. Bild: gf