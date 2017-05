In Michaelpoppenricht gehen 26 junge Christen zur Erstkommunion

11.05.2017

"Manchmal bricht mitten in unserem Leben ein Sturm aus. Ganz unvermittelt passiert etwas, das unser ganzes Leben auf den Kopf stellt. Dann weiß man gar nicht mehr, wie man das alles noch schaffen soll. Solche Situationen kennen nicht nur die Erwachsenen", predigte Pfarrer Dominik Mitterer beim Erstkommuniongottesdienst in der Pfarrgemeinde St. Michael.

26 junge Christen empfingen in der dortigen Pfarrkirche festlich zum ersten Mal den Leib Christi."Wenn ihr heute das erste Mal die heilige Kommunion empfangt, dann dürft ihr spüren, dass Jesus ganz nah ist. Er kommt heute in euer Herz, liebe Erstkommunionkinder. Alle Stürme eures Lebens dürft ihr ihm dann hinhalten. Und das Schönste ist: Er lädt euch nicht nur heute dazu ein. Immer wieder dürft ihr ihn empfangen und mit ihm gegen die Stürme im Leben angehen", ermutigte der Priester seine Pfarrkinder.Musikalisch gestalteten die Michaelsspatzen den Gottesdienst, am Nachmittag rundete die Dankandacht den Festtag der Kinder ab.