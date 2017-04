Vermischtes Poppenricht

"Die Arbeiterwohlfahrt Traßlberg und ihr uneigennütziges Wirken ist aus dem Gemeindeleben in Poppenricht nicht mehr wegzudenken." Großes Lob spendete Bürgermeister Franz Birkl den Mitgliedern.

Sozial engagiert

Familienfest der AWO

Ehrungen 40 Jahre Mitgliedschaft: Thea Bauer, Amalie Mußemann, Irmgard Popp und Waltraud Prem



30 Jahre: Lotte Brunner



20 Jahre: Gerhard Bones, Margarete Fruth, Hans Schertl, Elisabeth Schlaffer sowie Hermine Steiner (gfr)

Traßlberg. Bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof Kopf in Altmannshof ging Vorsitzender Gerhard Bones auf das Veranstaltungsprogramm des vergangenen Halbjahres ein und erinnerte an die "Bluthochzeit" auf der Luisenburg.Im Oktober hatte die Arbeiterwohlfahrt (AWO) ihre Mitglieder zum Fischessen eingeladen. Bei den Poppenrichter Seniorenwochen gab Erhard Hirmer vom BRK-Kreisverband Tipps für Erste Hilfe im Alltag. Die Seniorenweihnacht feierte die AWO Anfang Dezember. Feste Termine sind die 14-tägigen Seniorentreffs im AWO-Heim in Traßlberg sowie die monatlichen Bus-Tagesfahrten.Der AWO-Ortsverein unterstützte auch soziale Projekte. Etwa die Amberger Tafel, der in der Vorweihnachtszeit ein ordentlicher Betrag übergeben wurde, damit Bedürftige bei der Tafel-Weihnachtsbetreuung geholfen werden konnte. Weitere Spenden gingen an das Projekt Mali und den örtlichen Kindergarten. Für das laufende Jahr sind eine Theaterfahrt zur Luisenburg geplant zum Besuch des Musicals Cats. Im Oktober ist wieder das Fischessen vorgesehen, im Dezember die Senioren-Weihnachtsfeier. An der AWO-Landessammlung beteilige sich der Ortsverband nicht mehr, da sich niemand dafür zur Verfügung stelle, stellte Bones fest.Bürgermeister Franz Birkl gratulierte den Geehrten für ihre langjährige Mitgliedschaft. Er hob die gute Zusammenarbeit von AWO und Gemeinde hervor, ebenso den Zusammenhalt im Ortsverein. Die Arbeiterwohlfahrt sei ein fester Bestandteil im Gemeindeleben, sagte er.Stellvertretende Kreisvorsitzende Ursula Rähr wies auf die neue, bayernweite AWO-Homepage hin, auf der sich künftig auch Ortsvereine darstellen können. Derzeit überdenke der AWO-Kreisverband in Kümmersbruck "betreutes Wohnen", Verhandlungen über einen Grundstückskauf liefen. Ein großes Ereignis werde das Familienfest der AWO im Sommer in Straubing, zum dem alle Ortsvereine eingeladen seien.