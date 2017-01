Vermischtes Poppenricht

17.01.2017

7

0 17.01.2017

"Die Leistungen, die Sie als Feuerwehrleute erbringen, sind freiwillig und ehrenamtlich. Sie leisten damit einen Dienst für die Allgemeinheit. Mit diesem Wir-Gefühl und der Kameradschaft sind wir in Traßlberg eine starke Gemeinschaft." Bürgermeister Franz Birkl lobte die Einsatzkräfte der FFW Traßlberg bei ihrer Jahreshauptversammlung.

Diverse Schulungen

In die aktive Wehr

Traßlberg. Vorsitzender Christian Beck ließ bei seinem Rückblick im Gerätehaus das Jahr Revue passieren. Neben der bereits zur Tradition gewordenen Winterwanderung nach Kötzersricht habe die Wehr erneut einen Preisschafkopf ausgerichtet, das gut besuchte Sommerfest auf die Beine gestellt sowie eine Tagesfahrt nach Pilsen organisiert. Höhepunkt sei jedoch die Ankunft des neuen Tanklöschfahrzeugs TLF 3000 im September gewesen, mit dem die Traßlberger nun über eines der modernsten Einsatzmittel im Landkreis verfügen.Auch 2017 sei bei der Traßlberger Wehr viel geboten: Am 30. April stehe die Fahrzeugweihe an. Neben einer Tagesfahrt wollen die Feuerwehrleute wieder ein Weinfest veranstalten. Beck informierte außerdem über die Vorbereitungen zum 125-jährigen Gründungsfest, das 2020 begangen wird. "Dies soll ein großes, gemeinsames Fest unserer Wehr werden. Hier müssen wir alle an einem Strang ziehen", sagte der Vorsitzende.Kommandant Max Rösch sprach über das Geschehen innerhalb der aktiven Mannschaft im vergangenen Jahr. Die Mannschaftsstärke betrage aktuell 89 Aktive, die 2016 neben 17 Gruppenübungen an diversen Schulungen und fachspezifischen Ausbildungen teilgenommen haben. Besonders gefordert seien einige Mitglieder zusätzlich gewesen mit der Planung des neuen Fahrzeugs.Im Vergleich zu 2015 seien die Einsatzzahlen gestiegen: Zu 19 Einsätzen wurden die Traßlberger gerufen, davon fünf Mal zu Brandeinsätzen und zwölf Mal zur technischen Hilfeleistung. Felix Pürner und Wolfgang Gebhard nahm Rösch in die aktive Wehr auf.Folgende Beförderungen standen an und wurden in der Jahreshauptversammlung vollzogen: zum Feuerwehrmann Daniel Auers, Nico Roidl und Alina Steindl, zum Oberfeuerwehrmann Michael Erras, Christian Gottwald und Bastian Wild, Hauptfeuerwehrmann Andreas Lobenhofer und Michael Birkl, zum Löschmeister Michael Gradl, zum Oberlöschmeister Markus Weiß sowie zum Hauptlöschmeister Richard Schön.