Vermischtes Poppenricht

09.05.2017

09.05.2017

Die Katholische Arbeitnehmerbewegung Poppenricht (KAB) setzt auf bewährtes Personal. In der Jahreshauptversammlung wurde aber nicht nur gewählt, sondern auch geehrt.

Bis zu 60 Jahre

110 Kilo Bananen

Vorstand Helga Steindl rückte im Gasthaus Kopf in Altmannshof ihre Helfer während des Jahreslaufs in den Vordergrund. Ihr Lob galt dem Vorstandsgremium, den Zeitungsausträgern, den Fahnenträgern und dem Bananenteam für die stets gute Zusammenarbeit.Nach Grußworten von Bürgermeister Franz Birkl, Präses Pfarrer Dominik Mitterer und Kreisvorstandsmitglied Paul Wied, wurden folgende langjährige Mitglieder geehrt:Für 60 Jahre Franz Voithenberger (entschuldigt) 40 Jahre Johann Pirkl, Anna Pirkl, Maria Walz, Agnes Weiß, Paul Spieß, Elisabeth Ringelhahn (entschuldigt). Die Jubilare bekamen Urkunden, Kerzen und Anstecknadeln überreicht. Nach den Ehrungen folgten Rechenschaftsberichte aus dem Vorstand, von Schriftführer und Kassier.Schriftführer Robert Flierl trug die Aktivitäten des vergangenen Jahres vor und erinnerte an den Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder am 1. Mai und den Pfingstmontagsausflug.Waltraud Lautenschlager informierte über die Aktion Banafair, die zurzeit 14-tägig rund 110 Kilo Bananen aus fairem Handel mit Hilfe von freiwilligen Helfern in der Gemeinde ausliefert.Schließlich standen die Neuwahlen an. Das Ergebnis: Vorstand Helga Steindl, stellvertretender Vorstand Monika Schneider, Vorsitzende Rosi Flierl, stellvertretender Vorsitzender Martin Gerstacker, Schriftführer Robert Flierl, Kassier Michael Flierl, Revisoren Reiner Hofmann und Christian Beck, Beisitzer Günter Steindl, Waltraud Lautenschlager, Angela Beck, Karl Gaudermann und Johannes LauserDie Hauptversammlung endete mit einer von Christian Widmann unterhaltsam vorgetragenen Diashow über den Rom-Besuch der Pfarrei Poppenricht im vergangenen Jahr.