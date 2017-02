Vermischtes Poppenricht

24.02.2017

24.02.2017

"Es ist wie im wahren Leben", meinte Vorsitzende Steffi Sadlo bei der Jahreshauptversammlung der Siedler- und Eigenheimergemeinschaft Neue Heimat Poppenricht. Der alt-ehrwürdige Verein, der im vergangenen Jahr 60-jähriges Bestehen feierte, "kommt frischer und moderner daher als bisher".

Sadlo fasste in einem kurzen Resümee die Jubiläumsfeierlichkeiten zusammen. Dabei dankte sie allen, die bei diesem großen Fest mitgewirkt hatten, und lobte die gute Zusammenarbeit zwischen den Vorstandsmitgliedern und Betreuern sowie allen im Verein Aktiven. Insbesondere würdigte sie den Einsatz der jüngeren Mitglieder, "die frischen Wind in den Verein bringen". "Da der demografische Wandel auch im Vereinsleben zu spüren ist, werden neue Leute, die gerne auch kritisieren und verbessern dürfen, gesucht", sagte Steffi Sadlo.Da sowohl der Kassier als auch die Schriftführerin ihr Amt zur nächsten Vorstandswahl im März kommenden Jahres abgeben wollen, werden diese Posten neu zu besetzen sein, kündigte sie an. Es sei nicht einfach, steigende berufliche Anforderungen und familiäre Verpflichtungen mit ehrenamtlicher Vereinstätigkeit unter einen Hut zu bringen. Aber auch diejenigen, die eher als passives Mitglied in Erscheinung treten, leisteten einen wichtigen Beitrag für die Gemeinschaft. Der Dachverband in München habe seine Werbeaktion für neue Mitglieder bis 2018 verlängert und unterstütze jeden Werber mit 20 Euro auf sein privates Konto.Sadlo gab eine Vorschau auf die geplanten Aktivitäten. Auch 2017 wird es wieder einige kulturelle Veranstaltungen geben. Gerade für Familien und junge Eltern ist das Brunnenfest am Sonntag, 23. April, mit einigen Höhepunkten für die Kinder sowie dem Auftritt des Kindergartens gedacht. Der gemeinsame Ausflug im September sowie das Kinder-Freizeitangebot beim Poppenrichter Ferienprogramm bereichern das Vereinsleben. Einige Mitglieder wurden für 25, 40 oder 50 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt. Die Jubilare erhielten Urkunden und Blumen als Dank für ihre Treue.Im Januar 2018 steht eine Beitragserhöhung an, die erläutert wurde. Der Dachverband in München habe aufgrund gestiegener Verwaltungskosten sowie verbesserter Leistungen für die Mitglieder (etwa durch attraktivere Versicherungen) höhere Abgaben für die Ortsverbände festgelegt. Trotz dieser Erhöhung liege die Siedler- und Eigenheimergemeinschaft Poppenricht mit ihrem vielfältigen Angebot wie Sammel-Brennstoffe-Bestellungen, Geräteverleih oder persönlicher Betreuung aber immer noch unter dem Betrag einer Einzel-Direktmitgliedschaft beim Dachverband, hieß es.Abschließend beschloss die Versammlung, den Verein zunächst für die Probezeit von einem Jahr auch via Facebook ( www.facebook.com/SiedlerPoppenricht) zu präsentieren. Die bisherige Homepage ( www.siedler-poppenricht.de) bleibt jedoch bestehen.