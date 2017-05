Vermischtes Poppenricht

Ursulapoppenricht. Auf großes Interesse stieß die Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Ursulapoppenricht und Umgebung. Von den 122 Mitgliedern waren knapp die Hälfte gekommen, nicht zuletzt, weil sich Ortsheimatpfleger Josef Schmaußer aus Hohenkemnath angekündigt hatte. Im ersten Teil der Versammlung konnten sich alle Anwesenden davon überzeugen, dass der Verein auf soliden Beinen steht. Somit wurde der Bitte der Kassenprüfer Gerda Gäck und Emilie Kirschbauer stattgegeben und der Vorstand entlastet.

Wenn auch die alljährliche Maiandacht an der Kehlkapelle in Höhengau nicht mehr wie bisher vom OGV organisiert wird, so bleiben Aktivitäten wie das Kräuterbuschenbinden, das Herbstfest und die Weihnachtsfeier wie gewohnt bestehen. Ein allgemeiner Aufruf erging an alle Anwesenden, da jemand gesucht wird, der sich um den offenen und frei zugänglichen Grüncontainer in Ursulapoppenricht kümmert. Leider musste die Diskussion ohne Ergebnis abgebrochen werden.Josef Schmaußer, Ortsheimatpfleger der Gemeinde Ursensollen aus Hohenkemnath, begann seinen Vortrag mit dem Thema "Aprilwetter, Weiberwill' und Kartenglück wechseln fast jeden Augenblick!" mit dem Goethe-Gedicht "Gefunden" und stimmte damit auf den Frühling ein. Er verstand es in der folgenden Stunde, bei der überwiegend älteren Generation alte Kindheitserinnerungen wachzurufen.Humorvoll erzählte er von den typischen Bräuchen und Arbeiten rund um Ostern, als er Kind war. Dazu zählte auf jeden Fall das Saustallweißen, das Eierfärben, Stoaglaubn, Raanahaua und Straarechan. Eine Bäuerin wusste genau Bescheid, warum Saumist auf einer Wiese verteilt wurde. Man wartete danach einige Tage, bis der Regen den Mist in den Boden einwusch, dann konnte man das übrige Stroh wieder aufrechen und noch einmal zur Einstreu verwenden. Und es musste Saumist sein, weil man für die Unterstreu längeres Stroh verwendete, das sich leichter und besser abwusch.Und auch der Pfarrer hatte nach Ostern zu tun - nämlich Beichtzettel sammeln. Der Pfarrer wusste somit genau, welche seiner Schäflein ihre Beichtpflicht erfüllt hatten und welche nicht. Daran erinnerten sich die älteren Zuhörer noch.Zahlreiche Anekdoten lockerten den Abend zusätzlich auf und ließen die Zuhörer schallend lachen, zum Beispiel bei den Geschichten über den "Pumperer Sepp", oder wie ein paar Lausbuben vom Busfahrer an die Luft gesetzt wurden und das Glück hatten, per Lkw nach Hause zu kommen - nachdem sie dem Fahrer seine Ladung Ziegelsteine abladen hatten müssten.Schon während des Vortrags fielen Josef Schmaußer die unterschiedlichen Dialekte auf - obwohl oft nur durch wenige Kilometer getrennt. Da heißt in einem Ort ein Stein Staa, dann Stoi oder Stoa. Auch bei der Mehrzahl viele Steine variieren die Ausdrücke: Steana, Stoi. Die Rüben werden einmal Runkeln, dann wieder Raner genannt. Und manchmal waren sie "glaa", "gloa", oder "gloi" (klein). Dass junge Enten im Dialekt Schejchala heißen und Ziegen Heppala, wusste kaum jemand, dafür aber waren Mokkala für junge Kälber den Leuten bekannt. Aber was ist bitteschön eine "Glufan"? Eine Sicherheitsnadel, eh klar.