Vermischtes Poppenricht

26.01.2017

0 26.01.2017

Ehrungen 70 Jahre Mitgliedschaft: Hans Kohler



60 Jahre: Ludwig Donhauser und Robert Pirner



50 Jahre: Erhard Hoffmann



40 Jahre: Robert Geitner, Herbert Kohler, Konrad Neidl und Josef Singerer



30 Jahre: Martin Bauer, Klaus Gebhard, Norbert Gürtler, Markus Horwarth, Uli Kleinorth, Christian Körber, Otto Kritzenberger, Jürgen Roidl, Karl Stegmann und Franz-Josef Wiesmeth



25 Jahre: Michael Eckl (dre)

Es war ein Novum in der Geschichte der Feuerwehr Poppenricht: Die Jahreshauptversammlung wurde kombiniert mit einem Kameradschaftsabend. Die Neuerung kam an, was der gut gefüllte Saal im Schützenheim zeigte. Die Jugendwehr war laut Jugendwartin Marion Hoppe gar vollzählig angetreten.

So war ein würdiger Rahmen bereitet für viele Ehrungen. Vorsitzender Christian Krieger berichtete über die Aktivitäten des Feuerwehrvereins, der aktuell 209 Mitglieder hat. Er erwähnte unter anderem den Besuch der Gartenfeste örtlicher Vereine und befreundeter Wehren sowie ein Treffen mit der Partnerwehr im österreichischen Leoben. Weitere Veranstaltungen zur Kameradschaftspflege waren der Besuch der Schmie-Alm in Freudenberg und eine Weinprobe am Tafelberg.Wie Kassier Wolfgang Gräml berichtete, hat der Verein trotz einiger größerer Ausgaben, wie die 2000 Euro teure Renovierung der Vereinsfahne, im vergangenen Jahr einen kleinen Überschuss erwirtschaftet.Den Höhepunkt des Abends bildete die Ernennung von Hermann Pirner zum Ehrenkommandanten, was die Anwesenden mit langanhaltendem Applaus begleiteten. Kommandant Markus Zagel erinnerte an die großen Verdienste Pirners während seiner aktiven Zeit. Der Geehrte trat 1968 im Alter von 16 Jahren der Feuerwehr Poppenricht bei, absolvierte den Gruppenführer- und Funklehrgang sowie die Maschinistenausbildung. Im Laufe der Jahre legte er alle Leistungsprüfungen zum Löschaufbau ab, 2005 folgte Gold blau in technischer Hilfeleistung. Ab 1979 bekleidete Hermann Pirner 15 Jahre lang das Amt des Kommandanten. Unter seiner Leitung wurde das jetzige Feuerwehrhaus erbaut, wurden ein Unimog und ein Löschfahrzeug angeschafft und das 100-Jährige gefeiert.Eine weitere hohe Auszeichnung wurde dem Ehrenmitglied Gerhard Klee zuteil. In Anerkennung seiner Verdienste ernannte ihn Krieger zum Ehrenvorsitzenden. Klees Laufbahn begann 1957 in der Feuerwehr Illschwang. 1968 trat er in die Poppenrichter Wehr ein. Gerhard Klee war als Gerätewart tätig und ab 1984 zweiter Vorsitzender. Von 1986 bis 1997 stand er an der Spitze des Vereins. In diese Zeit fielen die 100-Jahr-Feier, der Feuerwehrhausan- und -umbau und die Anschaffung verschiedener Löschfahrzeuge.Für langjährige Treue zum Feuerwehrverein wurden einige Mitglieder ausgezeichnet. Vorsitzender Krieger überreichte ihnen Urkunden und Geschenke. Bürgermeister Franz Birkl lobte das Engagement der Feuerwehrleute. Ein Abendessen für alle Mitglieder und deren Partner rundete die Veranstaltung ab.