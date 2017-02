Vermischtes Poppenricht

20.02.2017

Dieser Kreislaufkollaps endete mit einer Flasche Rotwein und lachenden Gesichtern: Manuela Lopez bedankte sich am Montag bei dem Mann, der ihr als Ersthelfer zur Seite gestanden war.

Bei der 53-Jährigen hatte am Montag vergangener Woche der Kreislauf schlapp gemacht, als sie in Witzlhof mit dem Auto unterwegs war (wir berichteten) . Mit einem Aufruf in der Samstagszeitung suchte Lopez nach den beiden Männern, die ihr zu Hilfe eilten. Wenigstens einer hat sich gemeldet: Josef Jobst (59) aus Traßlberg war derjenige, der bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes bei Lopez geblieben war, sie versorgt und ihr gut zugeredet hatte. "Es ist so schön, dass ich mich persönlich bei Ihnen bedanken kann", sagte Lopez. Ein ausführlicher Bericht folgt.