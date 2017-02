Vermischtes Poppenricht

28.02.2017

Aus allen Nähten platzte der Saal in Altmannshof bei einer Versammlung des Maschinen- und Betriebshilferings. Mit dabei: Bauer Willi. Ein Gstudierter, der die Bauernschläue gepachtet hat.

Im Blickpunkt Wolfhard-Rüdiger Wicht, der Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), nannte den Maschinenring (MR) einen unverzichtbaren Verbundpartner, der die Sozialität unter den Landwirten fördere. Wicht wies auf die "online"-Umstellung bei Anträgen an seine Behörde hin und auf eine bevorstehende Novellierung der Düngeverordnung.



Stellvertretender Landrat Franz Birkl merkte an, dass der MR ein gutes wirtschaftliches Ergebnis erzielt habe. Den Mitgliedern wünsche er ein unfallfreies Jahr und wieder steigende Preise für landwirtschaftliche Produkte.



Der neue BBV-Obmann Peter Beer sagte, der MR könne stolz sein auf seinen bisher höchsten Umsatz. Er wies auf eine BBV-Werbeaktion für Landwirtschaft hin und bat die Mitglieder, die anstehenden Sozialwahlen zu unterstützen. (gfr)

Wer im Supermarkt ein Hähnchen für 2,79 Euro kauft, gibt an der Kasse das Recht ab, sich über Massentierhaltung zu beschweren. Bauer Willi

Bauer Willi klärt auf: Durch Bio-Gift stirbt man angenehmer Kein typischer Landwirt



Für einen Städter ist der Bauer Willi kein typischer Landwirt. Aber wenn es um die sprichwörtliche Bauernschläue geht, dann ist der Willi das Urbild seiner Zunft. An Witz und Humor mangelt es dem Köllsche Jong nicht. Dazu gesellen sich Wissen, Sprachgewandtheit und Schlagfertigkeit - gegen die weder selbst ernannte Naturschützer noch Veganer ankommen. Wie die Figur des Bauern Willi entstand, war mit seiner humorvollen Biografie schnell erklärt. Landwirtschaft hat er studiert - und als er noch den Doktortitel draufsetzte, war er für dieses Metier versaut. Mit einem Nachbarn hat er zusammengearbeitet, aber Motorsäge, Rasenmäher und Ehefrau waren von dieser Kooperation ausgenommen.



Ein Brief macht Netz-Karriere



Als in seinem kleinen Heimatort plötzlich mehr als 150 neue Einfamilienhäuser gebaut wurden, überlegte er, wie er seinen Nachbarn, die von Landwirtschaft keine Ahnung hatten, erklären könnte, was ein Bauer überhaupt macht. Da kam dem Willi ein fiktiver Brief an seine Mitbürger in den Sinn: Der wurde im Internet veröffentlicht und binnen drei Tagen hatten ihn etwa 6000 Menschen gelesen. Als er in einem weiteren Schreiben Verbrauchern vorwarf, dass sie alles gluten-, möglichst kalorienfrei und ausschließlich bio haben wollen, ohne dass es etwas kostet, wurde das binnen einer Woche mehrere Millionen Mal angeklickt.



Willi bundesweit berühmt



Nun seien auch die Medien auf ihn aufmerksam geworden, berichtete Bauer Willi, der mit bürgerlichem Namen Dr. Willi Kremer-Schillings heißt. Dem Markus Lanz habe er abgesagt. Dann sei er plötzlich bei Günter Jauch im Gasometer in Berlin Renate Künast gegenüber gesessen. Aber die sei ihm immer noch lieber als der Toni Hofreiter. Als man ihn auch noch dazu überredet konnte, das Buch "Sauerei" über billiges Essen und die Macht des Verbrauchers zu schreiben, war Bauer Willi bundesweit berühmt und musste landauf, landab erklären, wie Landwirtschaft funktioniert: Die produziere Lebensmittel für zehn Milliarden Menschen. Der Landwirt betreibe Natur-, Umweltschutz, Landschaftspflege und kümmere sich um seine Tiere, trage unternehmerisches Risiko, müsse unzählige Vorschriften einhalten, werde aber von seinen Mitmenschen nicht verstanden, sondern nur kritisiert. Der Bürger wolle alles "natürlich", der Verbraucher wolle es "billig". Der Uninformierte sehe nur Massentierhaltung, Ferkelkastration, vergaste Küken, Turbokühe, Gentechnik, Bienensterben, Monokulturen und durch Nitrat verseuchtes Grundwasser. Seit Jahren werde über die Landwirtschaft negativ berichtet und die Bauern stellten nichts richtig. Jeder möge den Landwirt, aber alle lehnten die Landwirtschaft ab.



Der Mähdrescher ist laut



Geschürt werde dies durch Schlagworte: Der Mähdrescher ist laut, Gülle stinkt und einen großen Trecker kann sich nur der reiche Bauer leisten. Verstärkt wird das negative Image laut Bauer Willi von Greenpeace, Foodwatch, grünen Politikern und vor allem vom Lebensmittel- Einzelhandel. Ob Fleisch essen gefährlich sei, werde nicht als Frage, sondern als Tatsache wahrgenommen. Veganer oder Vegetarier seien eine Realität und der Markt werde den Rückgang des Fleischverbrauchs spüren.



Kartoffelsamen und Rhetorik



Als Witz bezeichnete Willi die Fragen nach Kartoffelsamen, ob Hühner ohne Hahn auch Eier legen können und wann die 1,5-Prozent-Milch gemolken werde. Gegensteuern könnten die Landwirte nur, wenn sie mit den Verbrauchern reden: Jung-Bauern empfahl er ein Rhetorik-Seminar. Am besten könne der Landwirt sein Erscheinungsbild verbessern, wenn es gelinge, Journalisten einzubinden, ihnen Hof, Stall- und Feld-Technik zu erklären. Dabei müsse auch ehrlich gesagt werden, dass die Menschheit ohne Eingriff in die Natur nicht überleben werde. Rückstände in Lebensmitteln dürften nicht verschwiegen werden: Wichtig sei deren Konzentration. Wer Rückstände ausschließen wolle, müsse Bio kaufen - da seien dann nur natürliche Giftstoffe drin. Davon sterbe man eben angenehmer. (gfr)

Altmannshof. Der Willi hatte sicher seinen Anteil daran, dass das Interesse an dieser Mitgliederversammlung so groß war. Auf die Schlagzeilen, von denen die Landwirtschaft im vergangenen Quartal schwer betroffen war, wies Ulrich Kummer, Vorsitzender des Maschinen- und Betriebshilferings Amberg-Sulzbach, in seinem Rechenschaftsbericht hin. Nach der Milchkrise hätten die für den Menschen ungefährliche Vogelgrippe und Nitrat im Grundwasser großes Aufsehen erregt.Im Gegensatz zu 2015 ging es den Landwirten laut Kummer im vergangenen Jahr wieder besser: Gras- und Getreideernte sowie Silomais hätten gute Erträge gebracht. Um die finanzielle Situation des Maschinenrings (MR) zu verbessern, sollen die Personaldienste ausgebaut werden. Das Beratungsangebot verstärke Julia Albrecht (Cham). Per Vertrag übernehme künftig der MR die Geschäftsführung der Trocknungsgenossenschaft. Geschäftsführer Harald Pilhofer wies auf den Mitgliederstand von 1094 hin - und auf Umsätze von erstmals mehr als vier Millionen Euro. Derzeit seien 25 MR-Kräfte im Einsatz, dazu mehr als zehn soziale Fachkräfte, Betriebs- und Dorfhelfer, die 2016 fast 24 000 Stunden im Einsatz waren.Die finanzielle Situation des Maschinenrings bezeichnete dessen Geschäftsführer Harald Pilhofer als gesichert. Er präsentierte einen ausgeglichenen Haushalt von fast 170 000 Euro. Einstimmig wurde die Neufassung der MR-Satzung beschlossen.