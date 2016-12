Vermischtes Poppenricht

29.12.2016

Die Segnung eines neuen Fahrzeugs sei kein magischer Ritus, sagte Uwe Markert, der Pfarrer der evangelischen Gemeinde Poppenricht: Damit werde nur unterstrichen, dass Christen auf Gottes Hilfe vertrauen. Trotzdem seien im Straßenverkehr Verantwortung und Rücksicht auf andere notwendig.

Zur Schlüsselübergabe für den neuen Lindner Unitrac 102 hatten sich am Dienstag zahlreiche Gemeinderäte im Bauhof in Traßlberg eingefunden. Bürgermeister Franz Birkl hob hervor, dass damit dem Bauhof künftig ein wendiges Winterdienstfahrzeug zur Verfügung stehe. In den teilweise engen und zugeparkten Straßen hatte man mit dem bisher genutzten Modell oft große Schwierigkeiten. Für die Lieferfirma, die Carl Beuthauser Kommunal- und Fördertechnik, informierte Verkaufsleiter Jürgen Rieger, dass der Unitrac mit einem Drei-Liter-Deutz-Dieselmotor mit 102 PS ausgestattet sei. Beste Wendigkeit ermögliche die Vierrad-Allrad-Lenkung. Der für den Winterdienst vorgesehene Schneckenstreuautomat fasst gut zwei Kubikmeter Streugut, der Schneepflug in Keilform ist 2,3 Meter breit.Pfarrer Dominik Mitterer und Pfarrer Uwe Markert erbaten Gottes Segen für einen unfallfreien Einsatz, sei es im Winterdienst oder den Rest des Jahres als Allzwecktransporter.