Vermischtes Poppenricht

01.05.2017

01.05.2017

Mitglieder des SPD-Ortsvereins Poppenricht-Traßlberg informierten sich in Kindergarten und Krippe St. Anna in Traßlberg. Zu Beginn führte die Leiterin der Einrichtung, Maria Mitterer, die Besucher durch die neu gebaute Krippe. "Bei dieser putzigen, aber funktionellen Einrichtung möchte man fast noch einmal Kind sein", schwärmte SPD-Fraktionssprecher Wolfgang Schmidt.

Derzeit ist die Krippe mit zwölf Kindern ausgelastet, sie werden von drei Erzieherinnen betreut. Auch die zwei Kindergartengruppen sind ausgebucht. In der Einrichtung werden teilweise bis zu 20 Kinder mit Mittagessen versorgt, das das Ernst-Naegelsbach-Haus anliefert.Mitterer bemängelte im Flur des Kindergartens Wasserflecken an der Wand, die auch nach Reparaturen immer wieder auftreten. Ortsvereinsvorsitzender Roger Hoffmann versprach, dass diese bald behoben werden. "Über das kommunale Entwicklungsprogramm des Landes ist eine energetische Sanierung der Einrichtung geplant, die zu 80 Prozent gefördert wird. Die Maßnahme soll heuer noch durchgeführt werden", kündigte er an.Mitterer wies auch auf die große Lautstärke im Turnraum sowie die Geruchsentwicklung im Sanitärbereich hin. "Hier muss die Gemeinde tätig werden, denn der Lärmpegel ist des Öfteren ein Anschlag aufs Gehör", forderte sie. Eine Schallschutzdecke könnte hier hilfreich sein. "Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen ist auch eine schallhemmende Decke vorgesehen, wodurch sich der Lärm deutlich verringern sollte", sagte Zagel. An der Gemeinde sei es, den Sanitärbereich zu überprüfen."Mit der energetischen Sanierung werden die anstehenden Probleme sicherlich gelöst, so dass der Kindergarten St. Anna auch weiterhin eine schöne Anlaufstation für Kinder und deren Eltern ist", betonte Hoffmann.