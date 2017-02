Vermischtes Poppenricht

Die Gemeinde St. Michael erlebte in ihrer Pfarrkirche einen besonderen Gottesdienst. Studenten des ostkirchlichen Priesterseminars vom Collegium Orientale in Eichstätt sangen mit ihren sonoren, gut ausgebildeten Stimmen die gut einstündige göttliche Liturgie des Heiligen Vaters Johannes Chrysostomus in deutscher Sprache. Die Messe zelebrierte Petro Stanko, Priester der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine. In fast akzentfreiem Deutsch gab der Kirchenmann in seiner Predigt die beiden Gebote Jesu weiter: Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diakon Peter Bublitz hatte im Vorfeld über den Ablauf der Feier informiert. Dabei machte er darauf aufmerksam, dass die Kommunion, die auch katholische Christen empfangen dürfen, aus in Wein getauchtem Brot besteht. "Bitte öffnen sie nur den Mund und strecken sie nicht die Zunge heraus", appellierte er. Bild: kge