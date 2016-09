Wer hat die alte Ofentür?

Vermischtes Poppenricht

14.09.2016

Das alte Backhaus auf einem Grundstück an der St.-Michael-Straße fiel vergangene Woche Abrissarbeiten zum Opfer. Doch dessen "historisches Ofentürl" wollte die Gemeinde aufheben und in das neue Backhaus einbauen. Die Tür lehnte seitdem an einem Nachbargebäude - bis sie verschwand. Dass sie fehlte, fiel am Dienstagmittag auf. Das handgefertigte Stahlblechunikat hat laut Polizei einen Wert von etwa 500 Euro, doch der ideelle Wert dürfte darüber hinausgehen. Hinweise auf den Verbleib der Tür an die PI Sulzbach-Rosenberg (09661/ 87 44-0).