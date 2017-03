Vermischtes Poppenricht

21.03.2017

Es gibt sie immer noch, die Spezies der Umweltschweine. Man mag gar nicht nach anderen Worten suchen, wenn man dieses Bild sieht. Aufgenommen wurde das Foto im Waldstück an der Vilsstraße, kurz bevor diese in die nach Hahnbach führende Staatsstraße 2120 mündet.

Seit einigen Tagen bereits stehen dort ein ausgedienter Siemens-Elektro-Ofen, ein demolierter Kühlschrank und ein zum Scherben- und Flaschenbehälter umfunktionierter Eimer für Wandfarbe. Die Gemeindeverwaltung in Poppenricht war dazu am Donnerstag per E-Mail benachrichtigt worden. Bei der Polizeiinspektion in Sulzbach-Rosenberg lag keine Anzeige wegen der wilden Müllablagerung vor. Bild: Steinbacher