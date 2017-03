Wirtschaft Poppenricht

Ein Rettungsanker für Krisenzeiten und eine sinnvolle Liquiditätsplanung: Beides braucht man, um einen landwirtschaftlichen Betrieb auch durch stürmische Zeiten führen zu können. Winfried Satzger (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft) hatte dazu Tipps parat.

Rechtzeitig gegensteuern

Bürgschaft eine Variante

Ausgezeichnet Für ihr besonderes Engagement um die Aus- und Fortbildung in der Landwirtschaft wurde Hauswirtschaftsoberrätin Ursula Eckl mit dem silbernen Verbandsabzeichen geehrt. Sie ist seit 1993 am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Amberg als Lehrerin und Beraterin tätig. Wie VlF-Vorsitzender Dieter Dehling betonte, sei sie maßgeblich an der Einführung des einsemestrigen Studiengangs in Teilzeitform beteiligt gewesen. Außerdem treibe sie die hauswirtschaftliche Beratung, Bildung und Qualifizierung voran. Seit 2004 wirkt Eckl bei Planung, Organisation und Durchführung der Aktivitäten der Frauengruppe mit, betreut Versammlungen und Lehrfahrten. Seit drei Jahren ist sie zudem Leiterin der Landwirtschaftsschule/Abteilung Hauswirtschaft. Seit 20 Jahren gehört sie dem Ausschuss zur Abschlussprüfung für hauswirtschaftliche Helferinnen/ Dienstleistungshelferinnen an, seit einem Jahr auch dem Meisterprüfungsausschuss. (gfr)

Im Blickpunkt Kommissarischer Geschäftsführer des VlF ist seit September 2016 Reinhold Kräckl. Er stellte im Gasthof Kopf die Aufgaben des Verbands vor - die fachliche und allgemeine Fort- und Weiterbildung, die Förderung der (Aus-)Bildung der im Agrarbereich Tätigen sowie der gesellschaftlichen Kontakte unter den Mitgliedern sowie die Vertretung des Verbands in der Öffentlichkeit, bei Politik, Behörden und Verbänden.



Im vergangenen Jahr sei die Anzahl der Mitglieder um 30 auf 1266 gesunken, berichtete Kräckl. Um auch für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, müsse der VlF junge Neuzugänge gewinnen. Dabei sollte er die bei dieser Generation beliebten sozialen Medien nutzen.



Kräckl erinnerte an zurückliegende Veranstaltungen, angefangen von der Herbstlehrfahrt nach Weihenstephan bis zur Grünland- und Futterbautagung vor einem Monat in Gebenbach. Für Dienstag, 18. April, ist eine Frühjahrslehrfahrt ins Fränkische geplant mit Besichtigung einer Gärtnerei, die sich auf den Anbau von Erdbeeren und Chicorée spezialisiert hat. Weitere Ziele sind dieses Jahr Erlangen, Schloss Weißenstein, aber auch Ammerland und Ostfriesland (5-Tage-Fahrt ab Donnerstag, 27. April).



Die Frauengruppe plant eigene Aktivitäten, etwa die Besichtigung der Amberger Stadtgärtnerei und eine Lehrfahrt zum Thema Alternativen in der Milchviehhaltung. Weitere Themen sind Straußenhaltung, Direktvermarktung, Öko-Milchkühe und -Legehennen.



Neue Landwirtschaftsmeister sind Florian Pirner (Pürschläg), Michael Rauch (Hahnbach) und Florian Weiß (Kümmersbuch). Als neuer VlF-Geschäftsführer wurde Reinhold Kräckl bestellt, in den Hauptausschuss rückt Andrea Baum aus Amberg nach. (gfr)

Altmannshof. Satzger gab seine Empfehlungen bei der Jahreshauptversammlung des Verbands für landwirtschaftliche Fachbildung, Kreisverband Amberg-Sulzbach (VlF) im Gasthaus Kopf in Altmannshof. Um in landwirtschaftlichen Betrieben die Liquidität zu festigen, müsse der Fremdkapitaleinsatz genau durchdacht sein, empfahl er. Liquidität garantiere, dass Rechnungen bezahlt und der Kapitaldienst bedient werden können. Damit sei die Position des Landwirts bei Verhandlungen - egal, ob zum Kauf von Betriebsmitteln oder für Investitionen - gestärkt. Rabatte könnten genutzt werden und beim Banken-Rating stehe der Bauer gut da, könne also ruhig schlafen.Wichtig sei, abnehmende Liquidität rechtzeitig zu bemerken und dann gegenzusteuern, dabei Gewinne genau zu berechnen oder Privatentnahmen zu überdenken. Beim Kapitaldienst können tilgungsfreie Jahre oder gar Sondertilgungen Vorteile einbringen, betonte Satzger. Auch an eine Umschuldung auf längere Laufzeiten sollte man denken. Eines sei immer wichtig - ein rechtzeitiges Gespräch mit Hausbank und Steuerberater. Der Landwirt sollte zudem darüber nachdenken, ob sein Maschinenpark ausgelastet ist. Bei Neuanschaffungen sollte Leasing in Betracht gezogen werden.Satzger wies auf Agrar-Bürgschaften hin - interessant besonders für Existenzgründer oder Hofnachfolger. Dabei würden nicht nur Landwirte gefördert, sondern auch Fischzüchter und Forstwirtschaftsbetriebe, nicht aber gewerbliche Gartenbau-Unternehmen. Die möglichen Kreditsummen liegen bei bestehenden Unternehmen bei einer Million Euro, bei Existenzgründung bei 500 000 Euro. Die Bürgschaft mit einer Absicherung von 60 Prozent für die Hausbank läuft maximal zehn Jahre.Auf das Banken-Rating sollte sich der Antragsteller ausführlich vorbereiten, unterstrich Satzger. Dafür müsse er die wirtschaftliche Situation des Betriebs und seine bisherige Entwicklung detailliert schildern (Jahresabschlüsse, Vermögen, Schulden, Nachweis von Sicherheiten) und eigene Lösungsvorschläge machen. In Hochpreisphasen sollte Fremdkapital abgebaut und das eigene Finanzpolster aufgestockt werden, in Niedrigpreisphasen Fremdkapital normal getilgt und das Finanzpolster abgebaut werden.