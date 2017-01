Wirtschaft Poppenricht

26.01.2017

187

0 26.01.2017187

"Wenn mir vor einem halben Jahr jemand gesagt hätte, dass wir heute Besitzer der Drei Mohren sein würden, den hätte ich für verrückt erklärt." Daniel Ulrich und seine Frau Franziska aus Poppenricht haben den Komplex erworben. Jetzt denken sie erst mal darüber nach, was sich auf dem rund 3200 Quadratmeter großen Grundstück machen lässt.

Obstbäume sind gefällt

Zu viel verändert

Keine Mischnutzung

Im August 2015 befasste sich der kommunale Bauausschuss mit dem Vorhaben eines vermeintlichen Investors aus Rednitzhembach. Er hatte durchaus imposant erscheinende Gedanken vorgetragen, die sich um die Zukunft des einstigen Gasthauses Drei Mohren drehten - nach Abriss des Gebäudes.Von einer Tiefgarage war dabei ebenso die Rede wie von einem Nahversorger, einem Metzger, einem Back-Shop mit Stehcafé, Arztpraxen und Dienstleistern im Erdgeschoss, Praxis und Wohnungen im Obergeschoss, dazu Penthouse und Dachgarten. Alles Schnee von gestern - jetzt, da das ehemalige und langjährige Wirtsehepaar Richard und Maria Rost-Regner die Immobilie samt Umgriff und Nebengebäude an Franziska und Daniel Ulrich veräußert hat.Beide betreiben nur wenige Meter von dem ehemaligen Wirtshaus entfernt eine Landwirtschaft und neuerdings auch ein Abbruchunternehmen. Die Vorbesitzer haben sich aufs Altenteil zurückgezogen und leben heute in Ebermannstadt in der Fränkischen Schweiz. An das Ehepaar Ulrich haben sie das Gasthaus nebst den darin befindlichen Ladenlokalen und dem nahe der Staatsstraße 2040 gelegenen Stadel verkauft.Auch die im rückwärtigen Teil stehenden Garagen, das ehemalige Schlachthaus und die frühere Schweinestallung gehören zu dem geschnürten Paket. Darin enthalten sind ferner der Parkplatz und der parallel dazu existierende Garten bis kurz vor dem Dusch- und Gymnastiktrakt des SVM Poppenricht.Die Obstbäume dort sind inzwischen gefällt. Noch diese Woche soll das zwischen Hauptgebäude und Garten befindliche Schlachthaus abgerissen werden und weichen.Wie es danach weitergeht, lässt Daniel Ulrich noch offen. Den ursprünglich dieser Tage vorgesehenen Abriss des gesamten Komplexes hat er unterdessen auf jeden Fall mal auf die lange Bank geschoben. "Im Sommer kommen wir wegen unserer Landwirtschaft nicht zu diesen Arbeiten. Es wird wohl Herbst 2017 oder Winter 2017/18 werden." Angesprochen auf eine eventuelle Sanierung, machte er zu Wochenbeginn deutlich, dass eine solche nicht in Betracht komme. "Dazu sind vorhandene Wasserschäden zu gravierend. Wenn ich jetzt andrehen würde, sähe man überall, wo undichte Stellen sind." Die Ursachen dafür lägen schon sehr lange zurück und seien von einer der Wohnungen im Obergeschoss ausgegangen.Kommt hinzu, dass während der erwähnten Bauausschusssitzung vor eineinhalb Jahren deutlich geworden war, dass das Anwesen nicht unter Denkmalschutz steht. Am Gebäude war in der Vergangenheit schon so viel verändert worden, dass die verbliebene Substanz nicht mehr unbedingt erhalten werden muss.Bleibt die Frage, wie es an dieser Stelle weitergeht. Da indes haben sich die Ulrichs noch nicht festgelegt, wenngleich der neue Besitzer verdeutlicht, keine Mischnutzung anzustreben. Denkbar wären eine reine Wohnbebauung oder eine reine Gewerbeansiedlung.